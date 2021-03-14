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Ekonomi Yallen yardımları yeterli buldu
Ekonomi

Yallen yardımları yeterli buldu

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi hakkında açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yardımın ekonominin toparlanmasında yeterli olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 21:23:00 -
Yallen yardımları yeterli buldu

ABC News programının sorularını yanıtlayan Yellen, 1.9 trilyon dolarlık paketin 2022'de "tam istihdama" dönüş bazlı toparlanmayı kolaylaştıracağını vurguladı ve bu kapsamda ortaya çıkacak "enflasyon riski"nin, küçük ve "yönetilebilir" olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini, ABD Kongresi'nin her iki kanadında onaylanmasının ardından hafta başlarında imzaladı.

Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketini imzalamasından sonra, ABD Hazine tahvilleri getirileri yükseldi.

Biden, imçanın ardından, eyaletlere tüm ABD'li yetişkinleri 1 Mayıs'a kadar Covid-19'a karşı aşılamaya uygun hale getirmeleri talimatını vereceğini ve buna bağlı olarak, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için küçük toplantılara izin verilebileceğini açıkladı.

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