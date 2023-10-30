Yalıtımsızlığın bedeli 12 milyar dolar

Türkiye enerjisinin yüzde 71’ini doğalgazının ise yüzde 99’unu ithal ediyor. Ülkemizde kullanılan toplam enerjinin yüzde 31’i ise binalarda tüketiliyor. Tüketilen bu enerjinin yüzde 80’i de kışın ısınma yazın soğutma için kullanılıyor. Enerjide dışa bağımlılık nedeniyle geçtiğimiz yıl Türkiye enerji ithalatına tam 100 milyar dolar ödedi.

Yalıtımsızlığın bedeli

Ülkemizde binaların sadece yüzde 20’si yalıtımlı olduğu için bu 100 milyarın yaklaşık 12 milyar doları boşa harcandı. Yani yalıtımsız binalar nedeniyle enerjimiz duvarlardan, camlardan, çatılardan ve döşemelerden havaya uçarken bütçemizde de büyük bir açık oluşuyor. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle bir açıklama yapan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, tasarrufun enerjide verimlilikle başladığını söyleyerek ülke genelinde yalıtım seferberliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Enerji israfımız 5 kat fazla

Yalıtımsız her binanın enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına sebep olduğuna değinen Eruslu, tasarruf için yalıtımı konuşurken Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı TS 825’de revizyonun önemini vurguladı ve diğer ülkelere nazaran israfın 3/5 kat fazla olduğuna dikkati çekerek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Yeni inşa edilen binalarla ilgili pek çok yönetmelik ve mevzuat olsa da gelişmiş ülkelerin yine de gerisindeyiz.

Bu ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde halen 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri kullanılıyor. Almanya ile aynı iklim koşullarına sahip Ankara’da her katta iki dairenin olduğu beş katlı iki binayı kıyasladığımızda; Almanya 30 kW (birim metrekare/yıl) enerji tüketirken, Ankara’daki bina 170 kW (birim metrekare/yıl) enerji harcıyor."