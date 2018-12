Yalıtım ısı kaybını önlüyor

Isı yalıtımı sayesinde kışın soğuk havadan, yazın ise sıcak havadan korunulur. Her binaya göre çeşitli yalıtım sistemleri mevcut.. Her binanın farklı yalıtım sistemine ihtiyacı vardır. Yalıtımın, binada uzun ömürlü enerji tasarrufu sağlaması gerekmektedir. Bunun için yapının her tarafına yalıtım yaptırmak gerekmektedir.

Isı yalıtım sistemlerinde artık bilinenlerin giderek değiştiği birçok uygulama var. Isı yalıtım sistemleri sadece ısı yalıtımı yap-makla kalmaz, hem su ve nem yalıtımı, hem de yangın yalıtımı yapmaktadır.

Isı yalıtımı, yapılarda iç ve dış olarak yapılır. Sıvadan önce konulan ısı yalıtım malzemeleri, yan cephelere olduğu gibi, tavan ve yere de döşenebilir. Malzemeler tavana tutturulur veya yere de serilebilir. Evin dört bir yanına yalıtım yaptırmamız mümkündür.

İsteyenler binaların duvarlarını, kapılarını ve pencerelerini, döşemesini, çatı ve tavanlarını ısı yalıtım ile kaplatabiliyor.

Yalıtım henüz inşaat aşamasındayken uygulanması halinde maliyeti daha da düşer.

Eğer yalıtım iki duvarın arasındaysa, hem ses ve hem de ısı yalıtımı gerçekleşir.

Ayrıca inşaat halindeyken yapılan yalıtım temelden çatıya kadar tam kapsamlı olabilir. Dahası ısıtma sistemleri de ona göre döşenir ve mesela “yerden ısıtma” tercih edilebilir.

Yalıtım hesabı

Yalıtım yapılmasıyla, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte tasarruf % 50-70 arasında değişecektir. Yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda mesela 100 liralık yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 hatta 30 liraya düşürebilirsiniz. Başka bir ifadeyle fatura gideriniz azalır.

Isı yalıtımlı duvarların iç ve dış yüzeylerinde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve sıva veya boya kabarmaları oluşmaz.

Yaşanılan odalar içinde hastalanmaya sebep olan bölgesel sıcak-soğuk farkları olmaz. Dolayısıyla sağlık sorunları azalır. Isı yalıtımı duvarların içinde difüzyon sonucu su yoğuşması oluşmayacağından, duvarlardaki malzemeler korozyona uğramaz. Bu şu demektir: inşaat çelikleri paslanıp incelmez. Bina çürümez.

Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılabilir. Bu yazın binaya güneş ısısı girişini de sınırlar.

Isı yalıtımı pahalı mıdır?

Isı yalıtımının da belirli bir maliyeti vardır. Ancak bu maliyet bina inşaat maliyetinin % 2’si ile % 5’i arasındadır. Üstelik yalıtım uygulamasına verilen para, daha az yakıt yakarak ve daha küçük kapasiteli bir ısıtma sistemi kurarak birkaç ısıtma sezonu içinde geri kazanılabilir.

Bir apartman düşünelim ki; yalıtımsız olsun, bunun sezonluk doğalgaz tüketimi: 11.782 m3 iken; yalıtımlı haliyle tüketimi: 4.282 m3 olacaktır.

Yani bu apartman sakinleri daha az yakıt faturası ödemek suretiyle, ilk 4 yıldan sonra sürekli kârda olacaklardır. Tabii ki, ortalama 50 yıl kullanma ömrü biçtiğimiz bir bina için yıpranmanın azalması da cabası..