Yeniakit Publisher
Mısır'da tarihe geçecek keşif: 3 bin yıllık sır ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnsanlık tarihinin en eski ve gizemli medeniyetlerinden olan Antik Mısır'da yapılan son arkeolojik kazı, binlerce yıl öncesine ait gizemli bir sırrı gün yüzüne çıkardı.

Son yılların en dikkat çekici arkeolojik bulgularından biri Mısır'da gün yüzüne çıkarıldı.

Antik Mısır'ın kadim şehirlerinden Luksor'un en büyük mezarlık alanlarından biri olan Theban Nekropolü içindeki Qurna bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda, dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

Eski Eserler Yüksek Konseyi ve Zahi Hawass Vakfı'nın iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, ana kayaya oyulmuş bir dikdörtgen oda keşfedildi. Kazı başkanı Dr. Zahi Hawass, söz konusu odada Üçüncü Ara Dönem'e tarihlenen 22 renkli lahit ve yaklaşık 2,500 yıl boyunca korunmuş halde olan 8 papirüs bulduklarını açıkladı.

Tabutlar üzerindeki yazı ve unvanların çok önemli bir ipucu verdiğine işaret eden Kazı başkanı Dr. Zahi Hawass, birçok tabutta "Amun’un Şarkıcıları" anlamına gelen bir unvanın yer aldığını belirtti.

KADINLARIN DİNİ YAŞAMDA GÜÇLÜ BİR ROL OYNAYABİLECEĞİ VARSAYILIYOR Amun'un çağın ve medeniyetin en önemli tanrılarından biri olarak kabul edildiğine vurgu yapılırken, bu unvanı taşıyan kadınların ise tapınak ritüellerinde görev alan, dini törenlerde şarkılar söyleyen ve toplum içinde saygın bir konuma sahip kişiler olduğu varsayılıyor. Araştırmacılara göre; bu durum kadınların dini yaşamda sandığından çok daha güçlü bir rol oynadığına dair ipuçları veriyor olabilir.

NADİR PAPİRÜS BELGELERE ULAŞILDI Kazılarda ayrıca seramik kapların içinde saklanmış nadir papirüs belgelere de ulaşıldı. Kapların ağızlarının hala orijinal kil mühürlerle kapalı olması dikkat çekerken, papirüslerin restorasyon ve çeviri çalışmalarının aylar sürebileceği öngörülüyor.

SON YILLARIN EN DİKKAT ÇEKİCİ ARKEOLOJİK BULGULARI Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yetkilileri keşfi, son yılların en dikkat çekici arkeolojik bulgularından biri nitelendirken; uzmanlar söz konusu keşifler üzerinde yapılacak incelemelerin Antik Mısır’daki kadınların dini görevleri ve toplumsal etkisi hakkında tamamen yeni bir bakış açısı sunabileceğini söylüyor.

