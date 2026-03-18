İtiraz kabul edildi! Resmen şampiyon değişti

Futbol dünyasında son yılların en ilgin gelişmesi yaşandı. Afrika Kupası finalinde Fas ile Senegal arasındaki maçta Senegal sahadan çekilmiş, bir süre duran oyun takımın tekrar sahaya çıkmasıyla devam etti. Ardından Senegal maçı 1-0 kazandı ve şampiyon oldu.

Maç sonrası Fas, Senegal'in sahadan çekilmesi ve ardından yaşanan olaylarla ilgili itirazda bulundu.

FAS'ın FIFA'ya itiraz başvurusu ise şöyleydi:

"Senegal'in sahadan çekilmesi ve ardından yaşanan olaylarla ilgili yasal yollara başvuracağız. Çünkü bu durum, uzmanların oy birliğiyle doğru olduğunu teyit ettiği bir penaltı kararının ardından yaşanmış, Senegal'in bir süre sahadan çekilmesi maçın normal akışını ve oyuncuların performansını etkilemiştir."

Fas'ın itirazını değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıkladı. CAF'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir" denildi.