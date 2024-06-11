"Yalı çocuğu" Koç'a ince ayar! Kibir abidesi Ali, bakalım ne yapacak

Gökhan Aktürk, Karar gazetesindeki köşe yazısında, Fenerbahçe başkanlık seçimlerini ve Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesini ele aldı. Aktürk, seçimlerin büyük bir heyecanla geçtiğini ve Ali Koç'un sportif başarısızlıklara rağmen yeniden başkan olduğunu belirtti. Yazısında, birçok kişinin egolu olduğunu söylediği, kararlarını kimseye danışmadan veren "yalı çocuğu" Koç’un üç yılının nasıl geçeceğine dair öngörülerde bulunan Aktürk, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe seçimleri yerel seçim ayarında geçtiği görünen bir gerçek. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladıktan itibaren heyecan ve beklenti camia için daha da belirginleşti.

Cumartesi sabahı başlayan ufak gerginlik seçimin yine kavgalı barış ortamı olmadan geçeceğini gösterir gibiydi.Aziz Yıldırım ilk gün kongreyi terk ederken seçimi kaybedeceğini anlamıştı.Son bir hamle olarak 6 yıl sonra başta sayın Ali Koç’un beklediği sonra bütün camia ve ülkenin bir bölümünün beklediği görüşme gerçekleşti.İki saat içerisinde verilen kararlar bütün ülkeyi bir anda seyredilmeyen televizyon ortamına yönlendirdi.

İnternet kullanımı %12 düştüğü,kanalın %78 oranında reytingler aldığından bahsedildi.Beklenen tartışma ve sporun ilerisi yönünde konuşmalar olmasa dahi satır aralarında önemli sözler sarfedildi.İki egosu yüksek kişinin arasında durumu idare etmeye çalışan medyacı arkadaşımız vardı.Orada ülkenin en iyi moderatörleri dahi olsa çıkacak sonuç üç aşağı beş yukarı aynı olurdu.Programsız yapılan konuşmanın bitişi bile tarafların durumunu özetler gibiydi.İki tarafın Fenerbahçe sevgisi ölçülemeyeceği gibi ego ve bencilliği ölçülemezdi.Öpüşme barışma sarılma biribirlerini övme olayları kurgu değil ise sarı lacivertlilerin iki güçlü karakterinin birleşmesi Fenerbahçe için daha iyi olacaktır.İyi olma şampiyonluk anlamında değil maddi yönde,tanınma yönünde güç yönünde daha iyi olacaktır.

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Sayın Ali Koç 2018 seçimlerine nazaran bu seçimi daha az farkla kazandı.Katılım önceki seçime göre daha fazla olsa dahi % 40 katılmayan bir oranın olması Ali Koç için düşündürücü,başka başkan adaylarının olmaması daha düşündürücü bir olay olarak görmek lazım.50 bin üye milyonlarca taraftarı olan halka arz bu takımların hep aynı kişiler ile seçime girmesi bir vaka.

Ali Koç sportif anlamda başarısız geçirdiği 6.yılının sonunda tekrar başkanlığa seçildi.Saha içinde daha iyi bir Fenerbahçe olacağından,saha dışına daha çok önem vereceğinden,kurduğu yönetim gelen Mourinho ile başarıyı bulacağından emin bir konuşma yaptı.

Kimse cesaret edemezken 72 yaşında ağır bir kalp ameliyatı geçirdikten sonra aday olarak muhalefetin yapması gereken herşeyi yapan,camiasının tekrar birleşmesini sağlayan bir sözü dar ağacında olsak bile dışında ben Fenerbahçe’nin ta kendisiyim sözüne açıklık getiren Fenerbahçe den başka limanı olamayacağını söyleyen Aziz Yıldırım taraftarının tekrar gururu olmayı başardı.

Sonuç olarak bir çok kişinin egolu olduğunu söylediği kararları kimseye danışmadan veren yalı çocuğu olarak dillendirilen sayın Ali Koç’un yeni üç yılı nasıl geçecek.Sezonun başlaması ile alınacak ilk kötü sonuç taraftarın başkana tepkisini yükseltecek gibi duruyor."