Yalı Çapkını dizisindeki ahlaksızlık, sete karıştırdı: “Bana dokunamazsın!”

Türk aile yapısına uygun olamayan içerikleriyle reyting almaya çalışan Ahlaksız dizi Yalı Çapkını setinde kriz çıktı. Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre sette dokunma krizi yaşandığı iddia edildi. Dizideki bir öpüşme sahnesinde Afra'nın partneri Cem Söküt'ü iterek "Ellemeni istemiyorum" çıkışını yaptığı öne sürüldü.

"BANA DOKUNAMAZSIN"

Ahlaksızlıkların bitmediği Yalı Çapkını dizisinin setinde yaşananları Bilal Özcan şu sözlerle anlattı: "Adamcağız doğaçlamaya geçiyor. Afra Saraçoğlu'na dokunuyor. Afra sahne süresince devam ediyor. Sahne bittikten sonra isyan ediyor. 'Senaryoda yoksa bana bunları yapamazsın, dokunamazsın' diye tavrını ortaya koyuyor. Adam da 'Daha iyi olsun diye yapıyorum.' diyor." dedi.