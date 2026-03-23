Yalçın Topçu'ya Kazakistan'dan üst düzey ziyaret

Kazakistan Halk Asamblesi Başkanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Sn. Kasım Cömert Tokayev’in Yardımcısı, Kazakistan Diplomasisi Vakfı Başkanı, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kazakistan Ahıska Türk Kültür Merkezi'nin Başkan Yardımcısı olan Rassul Akhmetov’u, Sana Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi Genel Müdürü Sn. Serzhanov Bauyrzhan’ı külliyedeki makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bu vesile yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Değerli kardeşlerim milletimizin evine yani, evinize hoş geldiniz. 15 Martta yapılan, anayasa referandumu ile kabul edilen değişikliklerin, kardeş Kazakistan halkı ve devleti için hayırlara vesile olsun inşallah. 2019 yılından itibaren iki kardeş ülkenin ilişkileri Stratejik Ortaklık düzeyindedir. Ata yurdumuz Kazakistan, bölgenin en büyük ekonomisi, Türkiye’nin de bölgedeki en büyük ticari ortağıdır. İki kardeş ülkenin her alandaki ilişkileri “kazan kazan” ilkesi ile kardeşlik temelinde artarak büyümektedir. Kutsal barış ve dostluk beşiği, Merhametli Büyük Vatan Kazakistan’a ve kardeş Kazak halkına selam olsun.”

Kazakistan Halk Asamblesi Başkan Yardımcısı Rassul Akhmetov da yaptığı konuşmada, “Yüzde 86.7 ile kabul edilerek gerçekleşen Anayasa Refendum’u, Kazakistan’ın her alanda yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Tokayev’in üstün liderliği ile Kazakistan; bölgesinde barışın, istikrar ve güvenliğin limanıdır. Kardeş Ülke Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanımız Sn. Kasım Cömert Tokayev'e tevcih edilen Devlet Nişanı, iki kardeş ülke ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunun da önemli bir göstergesidir. Şahsım ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyor, Türk halkına kardeşi kazak halkının selamlarını iletiyorum.” dedi.

Görüşme hatıra fotoğrafı çekimi, hediye takdimi ile sona erdi.