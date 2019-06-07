Yalçın Topçu'dan Konstantinopolis hayali kuran Yunan uşaklarına uyarı: Omuz üstünde baş kalmaz!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Ermeni Ulusal Komitesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi faaliyetleri yürüten birimi ANCA, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii'nin görselini paylaşarak skandal bir çağrıda bulundu. Donald Trump'ın seçimlerde kullandığı sloganı 'Make America Great Again (Amerika'yı tekrar büyük yap)'a atıfta bulunan ANCA, 'Make Istanbul Constantinople Again (İstanbul'u tekrar Konstantinopolis yap)' ifadelerini kullandı. ANCA'nın bu küstah paylaşımına sosyal medyada tepki yağarken, onlardan en serti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan geldi.

'Başınız omuzlarınızın üzerinde olmaz'

Ermeni birimi ANCA'nın, 'İstanbul'u tekrar Konstantinopolis yap.' mesajına Twitter hesabı üzerinden cevap veren Topçu, "Yapmanız mümkün değil! Diyelim yaptınız, bu sefer de görebilmeniz hiç mümkün değil! Çünkü hiç birinizin başı omuzlarının üzerinde olmaz!" dedi.

ANCA'nın ırkçı paylaşımına vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fatih Sultan Mehmed Han'ın fotoğraflarını kullanarak cevap verdi.