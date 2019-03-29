Yalçın Topçu'dan 31 Mart mesajı: Milletimiz bunları bilerek sandığa gidecek

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin, yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Topçu, vatandaşın Kandil ve Pensilvanya ile ortak hareket edenlere gereken cevabı sandıkta vereceğini belirterek; "Milletimizin, 31 Mart'a yüklenen anlamın farkına vardığını düşünüyorum. Kandil ve Pensilvanya'ya siyaset yolu ile itibar ve meşruiyet sağlayanları, maşeri vicdanın kabul etmesi mümkün değildir. Darbe çığlıklarını bu aziz milletin görmezden gelmeyeceğinden eminim. Her türlü terör örgütüyle dirsek teması kurmaktan çekinmeyenlere, milletimiz demokratik tepkisini net bir şekilde sandıkta gösterecektir" dedi.

Yalçın Topçu, Millet İttifakı'nın Kandil ve Pensvilya ile ilişki içinde olduğunu vurgulayarak; "Benzemezler İttifakının, ana karargahı Kandil ve Pensilvanya'nın desteğini, millet desteğine tercih ettiğini, kendi karargahlarının sözcüleri ile YSK'ya verdikleri listeler ortaya koymakta" ifadelerini kullandı.

Seçmenin Cumhur İttifakı'na vereceği destek konusunda şüphesi olmadığını belirten Topçu; "Milletimiz, derin feraseti ile 31 Mart'ta bunları bilerek sandıklara gidecek. Türkiye'nin kutlu yükselişi için Cumhur İttifakı'na tam destek olacaklar" şeklinde konuştu.

Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güç vereceğini vurgulayan Topçu, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına kadar seçim yok. Büyük Türk Milleti, etnisitesi ve mezhebi ne olursa olsun, Ayyıldızlı Albayrak altında birlikte yaşamaya kararlı. Milletimiz; Türkiye'yi her geçen gün daha yükseğe taşıdığı için hedef gösterilen, Milletin ve Ümmetin Adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini, 31 Mart’ta dosta düşmana karşı güçlendirecektir" dedi.

"Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne odaklanmalıyız"

31 Mart Yerel Seçimlerinin tam bağımsız Türkiye ideali için bir bayram günü olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Muhalefet cephesi tarafından; kin, haset, nefret ve hırsla kurulan bu yapının, milletten onay alması mümkün değildir. Benzemezler ittifakı ve destekçileri, siyasi tarihimize geçecek bir hezimet daha yaşayacaklardır. Seçimden sonra muhalefet kendi kendini yeniden dizayn edecektir. Milli ve yerli bir refleksle hareket etmeyen bir muhalefetin millet çoğunluğunun desteğini alması mümkün değildir. Millete rağmen siyaset olmaz. Aziz milletimiz bu arızi siyasete ders vermek için sandıklara koşar adım gidecektir. Özellikle milliyetçi camiaya seslenmek istiyorum. Kendi ikballeri uğruna değerlerimizi iğdiş ederek, Kandil ve Pensilvanya patronlarının değirmenine su taşıyanlara en sert cevabı sandıkta göstermeliyiz. Oy için buraların desteğini tercih edenleri mutlak hezimete uğratmalıyız. Bununla beraber kendi medeniyet değerlerimizden gücünü alan Cumhur İttifakı, milliyetçi muhafazakar tabanda beklediğimiz gibi çok güzel bir sinerji oluşturdu. 31 Mart akşamı tam bağımsız güçlü Türkiye idealinin bayram günü olacaktır. Sonrasında bunu çekemeyenlerin provokasyonlarına dikkat etmeliyiz. Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yalçın Topçu, İsmet İnönü ile Bölükbaşı arasında geçen bir diyaloğu aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"CHP iktidarı sonrasında Merhum İsmet İnönü, Rahmetli Bölükbaşı’na soruyor:

-Eeee Bölükbaşı, sen bize de muhaliftin. Söyle bakalım hangi devir daha iyi?!

Rahmetli Bölükbaşı’nın cevabı;

-Paşam, sizin devir de baklava börekle yutulur cinsten değildi!"