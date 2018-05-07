Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Yalçın Topçu seçimler hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Millet kararını vermiş, çatlasalar da, patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da, 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve Cumhurun Adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:30
Yalçın Topçu seçimler hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve bazı eski siyasetçilerden oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ofisinde kabul etti. Burada ki konuşmasında, "Abidikgubidik' siyaset içinde itibarsız bir şekilde üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde bir de bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi alırsınız" diyen Topçu, şunları kaydetti:

"Davası, aynı zamanda bir gayesi olanlar için, hayatın merkezinde, insan ve de inandığı değerler vardır. Siyaset, ilkeler, ülküler ve değerler manzumesi çerçevesinde, insanımızın ve insanlığın mutluluğu, devletin, milletin, vatanın dirliği ve birliği, aynı zamanda da dünyanın selameti için yapılırsa değerlidir. Aksi halde, ilkesiz, ülküsüz, kıblesiz, 'ben' merkezli ikbale matuf siyaset usulü ile, 'abidikgubidik' siyaset içinde itibarsız bir şekilde; üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde birde bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi almışsınız" dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:30
  1. Yalçın Topçu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bir ilk daha!
    1. THY'den bir ilk daha!
    2. Meral Akşener Bağcılar'da!
    3. Japon devi üretimi bırakıyor!
    4. İşte CHP-HDP kardeşliği
    5. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
    6. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
    7. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
    8. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
    9. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
    10. Türkiye 2. sıraya yükseldi
    11. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
    12. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
    13. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
    14. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
    15. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
    16. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
    17. 24 Haziran AK Parti Mersin..
    18. CHP sözünü yedi, pazarcılar eylem yaptı
    19. MHP'den İYİ Parti'ye saldırı açıklaması!
    20. Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde..
    Kuveyt Türk
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı