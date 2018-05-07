Yalçın Topçu seçimler hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve bazı eski siyasetçilerden oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ofisinde kabul etti. Burada ki konuşmasında, "Abidikgubidik' siyaset içinde itibarsız bir şekilde üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde bir de bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi alırsınız" diyen Topçu, şunları kaydetti:

"Davası, aynı zamanda bir gayesi olanlar için, hayatın merkezinde, insan ve de inandığı değerler vardır. Siyaset, ilkeler, ülküler ve değerler manzumesi çerçevesinde, insanımızın ve insanlığın mutluluğu, devletin, milletin, vatanın dirliği ve birliği, aynı zamanda da dünyanın selameti için yapılırsa değerlidir. Aksi halde, ilkesiz, ülküsüz, kıblesiz, 'ben' merkezli ikbale matuf siyaset usulü ile, 'abidikgubidik' siyaset içinde itibarsız bir şekilde; üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde birde bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi almışsınız" dedi.