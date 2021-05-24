Yalçın Topçu: Batı, vahşete seyirci kalmakta

Abhaz-Çerkes Sürgünü’nün 157. yıl dönümü sebebiyle Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi’nde bir anma programı gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, farklı coğrafyalarda yaşayan dindaş ve soydaşlarımızın emperyalist güçler tarafından sömürü ve soykırıma tabi tutulduğunun altını çizdi ve şu ifadelere yer verdi:

Batı, vahşete seyirci kalmakta

“Kardeşlerim, dün olduğu gibi bugün de Asya’da, Orta Doğu’da Balkanlarda, Afrika ve Kafkasya’da yaşayan milyonlarca mazlum dindaş ve soydaşımız küresel emperyalist güçler tarafından sömürüye, vahşete ve soykırıma tabii tutulmakta, Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir’de yaşananlar BMGK başta olmak üzere bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir.

İşte insanlığın gördüğü en büyük vahşetlerden birini de 1864-1867 yıllarında Abhaz-Çerkes kardeşlerimiz yaşamış, bugün olduğu gibi o gün de mazlum ve mağdurlara el uzatan yine Türkiye ve Türk milleti olmuştu.

Bugün hamdolsun Abhaz-Çerkez kardeşlerimiz; dedemiz, ninemiz, amcamız, dayımız olmuş, 85 milyonluk büyük Türk milletinin şerefli birer mensubu, bu kutsal vatan topraklarının asıl sahibi ve büyük Türk devletinin birinci sınıf vatandaşlarıdırlar.

Rus İmparatorluğu’nun acımasız sürgününe tabi tutulan Abhaz-Çerkez Sürgünü’nün 157. yılı nedeniyle bu sene Anadolu’ya ayak bastıkları sembolik yer olarak kabul edilen Kocaeli-Kefken-Balbalı sahilinde 300 adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Bu fidanlardan bir tanesine de benim adımın verilmiş olması, beni ziyadesiyle onurlandırmış ve duygulandırmıştır. Böyle anlamlı bir gün için bu anlamlı yerde zeytinlik oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN Bey’e ve Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Sn. Hasan KONCA Bey’e en kalbi teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz.”

Barış ve adalet için mücadele edeceğiz

“Bu vahşetin acısı şüphesiz 85 milyon insanımızın bir tamamı için de ve insanım diyen herkes için büyük ve unutulmaz bir acıdır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış ve hâlen yaşanmakta olan katliamları ve işlenmiş ve işlenmekte olan insanlık suçlarını ve faillerini Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Barışın ve adaletin egemen olduğu bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak 157. sene-i devriyesinde, Büyük Abhaz-Çerkes Sürgünü’nde hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”