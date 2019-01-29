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Yalçın Menteş yoğun bakımda! | Yalçın Menteş kimdir? Kaç yaşındadır?

Oyuncu Yalçın Menteş, şeker hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı, Yalçın Menteş yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tecrübeli oyuncunun son olarak yoğun bakıma alınmasının ardından gündeme geldi. Peki, Yalçın Menteş kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Yalçın Menteş'e dair merak edilen detaylar...

29 Ocak 2019 Salı 20:17
Yalçın Menteş yoğun bakımda! | Yalçın Menteş kimdir? Kaç yaşındadır?

Oyuncu Yalçın Menteş, şeker hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı, Yalçın Menteş yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tecrübeli oyuncunun son olarak yoğun bakıma alınmasının ardından gündeme geldi. Peki, Yalçın Menteş kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Yalçın Menteş'e dair merak edilen detaylar...

Yalçın Menteş kimdir?

Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın "Darılmaca Yok" adlı oyunuyla başladı.

1999 Yılında Star TV’ de yayınlanan "Çarli" ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı "Tatlı Kaçıklar" adlı diziyle televizyon ekranlarında şöhreti yakaladı.

1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, Tatlı Kaçıklar dizisindeki 'Saffet' rolüyle büyük beğeni kazandı.

1995’te "Dikkat Yalçın Menteş" adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, "100 Ünlü Yüz" adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:17
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