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Yalçın Kılınç, 3 yıllığına Samsunspor’da

SAMSUN (İHA) – TFF 2.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:08
Yalçın Kılınç, 3 yıllığına Samsunspor’da

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyen Yalçın Kılınç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Samsunspor, savunmaya takviye yaptı. Geçen sezon Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde forma giyen Yalçın Kılınç için Bolu kampında imza töreni düzenlendi. Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar’ın yer aldığı imza töreninde Kılınç, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



“Bizim adımıza keyifli bir gün”


İmza töreninde konuşan Genel Menajer Aztopal, transfer döneminin 7. imzasını attıklarını belirterek, “Kadromuza uzun süredir katmayı düşündüğümüz güçlü, lider yapıda, şampiyonluklar yaşamış bir oyuncuyla imza atmaktan son derece mutluyuz. Bugün Yalçın Kılınç kardeşimizle 3 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Kendisi hem bu ligde hem de bir üst ligde şampiyonluklar yaşamış lider bir oyuncu. Çok farklı kulüplerden kendisine talep geldiğini biliyoruz. Fakat o bu aşamada Samsunspor ile yollarını birleştirmek istedi. Bugün bizim adımıza keyifli bir gün. Hocamızın da bizlerin de çok istediği bir oyuncu. Keyifli ve mutlu bir gün yaşıyoruz” dedi.



“Şampiyonluk yolunda bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum”


Teknik Menajer Uyar ise, önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ifade ederek, “Şampiyonluk yolunda bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha önce yaşadığı şampiyonlukları burada seri şekilde yaşayacağına inanıyoruz. Tüm Samsunspor camiasına hayırlı olsun” diye konuştu.



“Samsunspor’u layık olduğu Süper Lige taşıyacağız”


Yalçın Kılınç da, Samsunspor’da olmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek, “Gerçekten istendiğimin farkındayım. O da beni motive ediyor. İnşallah biz de elimizden geleni yapacağız ve Samsunspor’u layık olduğu yere taşıyacağız. Samsunspor daha iyi yerleri hak ediyor. Taraftarımız her zaman yanımızda olsun. Taraftarın gücü camianın gücüdür. Onlar tribünleri doldursun, biz de onlara layık oyuncular olmaya çalışacağız. Samsunspor’u layık olduğu Süper Lig’e taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:08
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