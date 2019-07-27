Yalçın Gülhan kimdir? Hayatını kaybeden Yalçın Gülhan nerede ve ne zaman toprağa verilecek?

Yeşilçam oyuncularından Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Yalçın Gülhan uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Yalçın Gülhan nerede ne zaman toprağa verilecek? Yalçın Gülhan’ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. AslenAdanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmış. Sanatçı Ahmet Gülhan abisidir. Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç’ın yaptığı 1964 yapımı ”Dağlar Aslanı” filmi ile oyunculuğa başladı. 70′li yıllarda Ulvi UrazTiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Zamanla daha çok yardımcı erkek oyuncurollerinde oyunculuğunu kanıtladı. Hem iyi hem de kötü karakterleri büyük bir başarıyla canlandırmasını bildi. Özellikle asi tipleri canlandırmakta çok inandırıcı oldu.

Yeşilçam’ın erotik filmler döneminde o da bu tür filmlerde oynamak zorunda kaldı. Diğer sinema sanatçıları gibi Yalçın Gülhan da sinemanın krizde olduğu dönemde oyunculuğu bırakıp şarkıcı olarak sahneye çıktı. Seksenlerde Coşkun Sabah ile Maksim’de altı ay sahneye çıkan Gülhan, altı yıl şarkıcılık yaptı.

5 Ekim 1992 – 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak,Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı “Mahallenin Muhtarları” adlı aile dizisinde Yalçın GülhanŞoför Ali karakterini canlandırırken; diğer rollerde Erkan Can, Cihat Tamer,Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Leman Çıdamlı, İsmet Özhan,Açelya Akkoyun, Filiz Taçbaş, Sümer Tilmaç, Suna Selen, Sezai Aydın,Mümtaz Sevinç, Zafer Önen, Nurhan Damcıoğlu gibi isimler oynamıştır.

“Görünürken Neler Gördüm” adlı kitabında, meslek hayatı boyunca gözlemlediklerini ve deneyimlerini anlatan Yalçın Gülhan, sinema kariyerinde hatalar yaptığını, iyi filmler beklemek yerine para için ucuz ve basit filmlerde oynadığını, bunların kariyerine zarar verdiğini ve pişman olduğunu belirtiyor.

Yalçın Gülhan'ın oynadığı filmler

– Aman Annem Görmesin (Eczacı Nejdet) (TV Dizisi) 2008

– İyi ki Varsın (İlker) (TV Dizisi) 2006

– Aliye (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) 2004

– Yeşilçam Denizi (Tv Programı) 2003

– Abuzer Kadayıf (Almancı) (Sinema Filmi) 2000

– Ölümüne Sevda (Video) 1994

– Ödeşme (Sinema Filmi) 1992

– Yaşamak İnsan Gibi (Sinema Filmi) 1992

– Sevdaların Ölümü (Kerim) (Sinema Filmi) 1992

– Mahallenin Muhtarları (Şoför Ali) (TV Dizisi) 1992-2002

– Herkesin Hayali (TV Dizisi) 1992

– Beyaz Umutlar (Sinema Filmi) 1992

– Sevdiğim Adam (TV Dizisi) 1990

– Bir Avuç Sevgi (Salih) (Sinema Filmi) 1990

– Çaylar Şirketten (Otobüs Sürücüsü Eşref) (TV Dizisi) 1989

– Gece (Sinema Filmi) 1989

– Hayat Oyunu (Faruk) (Sinema Filmi) 1988

– Çocuklar Ölmesin (Abdullah) (Sinema Filmi) 1987

– Yolun Sonundaki Karanlık (Necdet) (Sinema Filmi) 1987

– Umut Zamanı (Gaffar) (Sinema Filmi) 1987

– Saat Sabahın Dokuzu (TV Dizisi) 1987

– Mesela Muzaffer (TV Dizisi) 1987

– Kısrak (Turgut) (Sinema Filmi) 1986

– Kıskaç (Sinema Filmi) 1986

– Hesap Günü (Sinema Filmi) 1986

– Ana Gibi Yar Olmaz (Sinema Filmi) 1986

– Ana (Sinema Filmi) 1986

– Acıların Kadını (Yalçın) (Sinema Filmi) 1986

– Bu İkiliye Dikkat (Serhat/Yusuf) (Sinema Filmi) 1985

– Parkta Bir Sonbahar Günüydü (Gazeteci Sedat) (TV Dizisi) 1984

– Acı (Korkut) (Sinema Filmi) 1984

– Yıkılan Gurur (Sinema Filmi) 1983

– Yalancı Dünya (TV Dizisi) 1983

– Yaktı Beni (Tahsin Çakıroğlu) (Sinema Filmi) 1983

– Kurban (Bekir Kara) (Sinema Filmi) 1983

– Bedel (Banker Can) (Sinema Filmi) 1983

– Sen De Mi Leyla (Dündar) (Sinema Filmi) 1982

– Islak Mendil (Mithat) (Sinema Filmi) 1982

– Bir Pazar Günü (Babür) (Sinema Filmi) 1982

– İtirazım Var (Sinema Filmi) 1981

– Kürtaj (Yusuf) (Sinema Filmi) 1981

– Bağrımdaki Ateş (Mahmut) (Sinema Filmi) 1981

– Vazgeç Gönlüm (Ekrem) (Sinema Filmi) 1980

– Nankör (Sinema Filmi) 1980

– Durdurun Dünyayı (Murat) (Sinema Filmi) 1980

– Kaldırım Kuşları (Sinema Filmi) 1979

– Doktor (Mehmet) (Sinema Filmi) 1979

– Divane (Yaman) (Sinema Filmi) 1979

– Yüz Karası (Murat) (Sinema Filmi) 1978

– Nefret (Sinema Filmi) 1978

– Kadınlar Koğuşu (3. Öykü) (Sinema Filmi) 1978

– Dost Bildiklerim (Gazinocular Kralı Cemil Şahbaz) (Sinema Filmi) 1978

– Bir Garip Yabancı (Sinema Filmi) 1978

– Son Gülen Tam Güler (Orhan) (Sinema Filmi) 1977

– Cemil Dönüyor (İsmail) (Sinema Filmi) 1977

– Avrupa Macerası (Sinema Filmi) 1977

– Akdeniz Kartalı (Sinema Filmi) 1977

– Yalan (Cemil) (Sinema Filmi) 1976

– Parola Kartal (Komiser Nihat) (Sinema Filmi) 1976

– Krallar Eğleniyor (Sinema Filmi) 1976

– Kader Bu (Kemal) (Sinema Filmi) 1976

– Hayırsız Evlat (Suat) (Sinema Filmi) 1976

– Fiyakanı Bozarım (Sinema Filmi) 1976

– Dar Geçit (Kemal) (Sinema Filmi) 1976

– Cıbıl (Sinema Filmi) 1976

– İşte Kapı İşte Sapı (Kemal Çelik) (Sinema Filmi) 1975

– İki Tatlı Serseri (necdet) (Sinema Filmi) 1975

– Çapkınım Hovardayım (Sinema Filmi) 1975

– Tadına Bakarım (Sinema Filmi) 1975

– Sevişerek Ölenler (Sinema Filmi) 1975

– Kral Benim (Murat) (Sinema Filmi) 1975

– Kokla Ama Koparma (Sinema Filmi) 1975

– Kaygısızlar / Tak Fişi Bitir İ… (Sinema Filmi) 1975

– Bana Beş Avrat Yetmez (Sinema Filmi) 1975

– Bakireler Çiftliği (Sadık Teke) (Sinema Filmi) 1975

– Şaşkın (Sinema Filmi) 1974

– İntikam (Sinema Filmi) 1974

– Tutku (Sinema Filmi) 1974

– Tek Başına (Sinema Filmi) 1974

– Silemezler Gönlümden (Ayhan) (Sinema Filmi) 1974

– Reisin Kızı (Yalçın) (Sinema Filmi) 1974

– Kanlı Sevda (Murat) (Sinema Filmi) 1974

– Hostes (Nihat Aydın) (Sinema Filmi) 1974

– Erkekler Ağlamaz (Ateş(Büyük) Ali ) (Sinema Filmi) 1974

– Bacım (Ali) (Sinema Filmi) 1974

– Ayyaş (Sinema Filmi) 1974

– Alo Polis (Sinema Filmi) 1974

– Şüphe (Kemal) (Sinema Filmi) 1973

– Yemin (Kadir) (Sinema Filmi) 1973

– Vahşet (Ali) (Sinema Filmi) 1973

– Nefret (Kenan) (Sinema Filmi) 1973

– Hudutların Kartalı (Şahin) (Sinema Filmi) 1973

– Gurbetçiler (Ayhan/Mustafa) (Sinema Filmi) 1973

– Bu Toprağın Kızı (Sinema Filmi) 1973

– Babaların Günahı (Polis Memuru) (Sinema Filmi) 1973

– Zehra (Erol) (Sinema Filmi) 1972

– Yirmi Yıl Sonra (Cüneyt) (Sinema Filmi) 1972

– Valizdeki Ceset (Sinema Filmi) 1972

– Tövbekar (Sinema Filmi) 1972

– Suçlu (Avukat Murat) (Sinema Filmi) 1972

– Sisli Hatıralar (Timur) (Sinema Filmi) 1972

– Satılık Kadın (Tarık) (Sinema Filmi) 1972

– Para (Ferit) (Sinema Filmi) 1972

– Kırık Merdiven (Mehmet) (Sinema Filmi) 1972

– Korkunç Tecavüz (Dr. Ekrem) (Sinema Filmi) 1972

– Ekmekçi Kadın (Yalçın Güneş) (Sinema Filmi) 1972

– Aslanların Ölümü (Kemal) (Sinema Filmi) 1972

– İki Ruhlu Kadın (Ekrem) (Sinema Filmi) 1971

– Yarın Ağlayacağım (Ayhan) (Sinema Filmi) 1971

– Sevmek Ve Ölmek Zamanı (Cihangir Harunoğlu) (Sinema Filmi) 1971

– Severek Ayrılalım (Ferdi) (Sinema Filmi) 1971

– Melek Mi Şeytan Mı? / Asrın Ka… (Erol) (Sinema Filmi) 1971

– Mavi Eşarp (Serdar) (Sinema Filmi) 1971

– Saadet Güneşi (Osman) (Sinema Filmi) 1970

– Alçaklar Affedilmez (Sinema Filmi) 1970

– Yuvamı Yıkamazsın (Yalçın) (Sinema Filmi) 1969

– Kapıcının Kızı (Dr. Murat Gülhan) (Sinema Filmi) 1969

– Günahını Ödeyen Adam (Turgut) (Sinema Filmi) 1969

– Dağların Aslanı (Sinema Filmi) 1964