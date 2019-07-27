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Yalçın Gülhan kimdir?

“Yalçın Gülhan kimdir?” sorusunun cevabı, ünlü oyuncudan gelen vefat haberi sonrası cevabı en çok araştırılanlar arsında ilk sıralarda yer alıyor. Ünlü oyuncunun kaç yaşında vefat ettiği ve nereli olduğu merak edilenlerin başında geliyor. Peki, Yalçın Gülhan kaç yaşında vefat etti?

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:49
Yalçın Gülhan kimdir?

“Yalçın Gülhan kimdir?” sorusunun cevabı, ünlü oyuncudan gelen vefat haberi sonrası cevabı en çok araştırılanlar arsında ilk sıralarda yer alıyor. Ünlü oyuncunun kaç yaşında vefat ettiği ve nereli olduğu merak edilenlerin başında geliyor. Peki, Yalçın Gülhan kaç yaşında vefat etti?

Yalçın Gülhan kaç yaşında vefat etti?

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmıştır.

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç’ın yaptığı 1964 yapımı “Dağlar Aslanı” filmi ile oyunculuk kariyerime adım attı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer aldı.

Yalçın Gülhan, 5 Ekim 1992 – 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı filmde Şoför Ali karakterine hayat verdi.

Bir süredir bir süredir demans hastalığıyla mücadele veren ünlü oyuncu 27 Temmuz Cumartesi günü 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:49
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Yalçın Gülhan kimdir?
  4. Yalçın Gülhan
  5. Hayatını kaybeden Yalçın Gülhan nerede ve ne zaman toprağa verilecek?

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