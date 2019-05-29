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Yalçın Canbaz: “Transfer tahtasının açılabilmesi için 4 milyon Euro’ya ihtiyaç var”

Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Canbaz, yeşil-beyazlı kulübün transfer tahtasını açabilmesi için 4 milyon Euro’ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:07
Yalçın Canbaz: “Transfer tahtasının açılabilmesi için 4 milyon Euro’ya ihtiyaç var”

Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Canbaz, yeşil-beyazlı kulübün transfer tahtasını açabilmesi için 4 milyon Euro’ya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca Canbaz, “Son ödeme tarihi 27 Haziran olan bir dosya var. 675 bin Euro, ödenmezse eksi 6 puan ve 2 dönem transfer yasağı gelecek. Bunun devamında sözleşmesi devam eden oyuncular kulübe ihtar gönderiyorlar. 23 Haziran’a kadar parası ödenmezse serbest kalacak 2 oyuncu var” dedi.


Yeşil-beyazlı takımın divan kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı toplantıda konuşan Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, “Hepiniz çok üzgün, gergin ve kızgınız. Bu sıkıntılı durumdan ancak soğuk kanlılığımızı koruyarak çıkacağız. Kulübümüz; mali, sportif, idari olarak iyi yönetilmediği için geldiğimiz bu durum kabul edilemez. Gelinen bu son noktada divan yönetim kurulu olarak bizlere de haklı haksız ağza alınmayacak hakaretler yazılıp, çiziliyor. Yönetim kongre kararı alana kadar idari yapılanmadan, mali yapılanmaya, teknik yapılanmaya ve personele kadar devamlı olarak ikaz ve uyarılarımızı her seferinde yaptık. Bu ikazlarımızı ve uyarılarımızı sosyal medyadan paylaşmamak hataysa biz bu hatayı yaptık” dedi.



“Birinci şampiyon olursak ligde toplam 27 milyon gibi bir gelir olacak”


Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Canbaz, toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Canbaz, “Mali durumla ilgili, gelirler 36 puanla 16. sırada sezonu tamamlamış olmamıza rağmen 80 milyona yakın gelirimiz olmuş. Geçene sene birinci lige aylak bastı parası 6 milyon 200 bin verilmiş. Paraşüt parası 4 milyon, 12 milyon yayın geliri var. Şampiyon olursak 4 veya 5 milyon toplamda 27 milyon gibi bir geliri olacak. Küme düşme sebebiyle 70 milyon civarında kayıp var. Yöneticilerin elinde çekler var. Bursaspor’un konusu şuanda yönetici alacağı değil. Onu konuşursak, kulübe kilidi vurmamız lazım. Busaspor, Süper Lig’e çıkana kadar yönetici alacağı konuşulmaması gerekiyor. Yönetim kurulu karar defterinde Bursaspor’un gelirlerine temlik koymaması gerekiyor. Yöneticiler, bu yoğun bakımdaki çocuğun fişini kimse lütfen çekmesin” diye konuştu.



“Transfer tahtasının açılması için 4 milyon Euro gibi bir rakama ihtiyacımız var”


Transfer yasakları konusunda devre arasında tahtanın kapalı olduğunu anlatan Canbaz, “4 milyon Euro gibi bir rakama ihtiyacımız var. Son ödeme tarihi 27 Haziran olan bir dosya var. 675 bin Euro, ödenmezse eksi 6 puan ve 2 dönem transfer yasağı gelecek. Bunun devamında sözleşmesi devam eden oyuncular kulübe ihtar gönderiyorlar. 23 Haziran’a kadar parası ödenmezse serbest kalacak 2 oyuncu var. Bu oyuncuların parası ödenmesi lazım. Gelen yönetim, acil eylem planı çerçevesinde ilk yapacağı iş sözleşmeler, personel alacakları ve transfer tahtasını açmak olmalı” açıklamasını yaptı.


Bağımsız Denetleme Kurulu Üyesi, Serdar Güllülü ise, “Bankalar, özellikle son dönemlerdeki finansal yapılardan dolayı teminatsız para vermiyorlar. Bizim iki tane banka kredimiz var. Bir tanesi büyük kredimiz. Bu borcu, birinci lige düşmemiz dönemde 52 milyon civarında ödememiz gerekiyor. Biz bu kredi ile alakalı çevre yolundaki benzinliği ve dükkanları hipotek verdik. 45 milyonluk risk bedeliyle ipotek verdik. Diğer bir kredimiz var taksitli olmayan. 20 milyon TL’lik bir kredi. Bu kredinin arkasında kefalet olarak Ali Ay’ın kefaleti ve derneğin kefaleti var. 20 milyon TL’lik krediyi yeniden yapılandırdık. 5’er milyonluk 4 taksitle ödenecek. Gelecek yönetim öncelikle banka borçlarıyla alakalı gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.


Kulübün borçları ile ilgili bilgiler veren Güllülü, şunları söyledi:


“Piyasa 7.5 milyon lira, futbolculara geçmiş dönem 65 milyon, teknik kadroya 4 milyon 365 bin TL borcumuz var. FIFA’daki durumumuz önemli. UÇK dosyasını çözmek için 17 milyonluk kaynağa ihtiyacımız var. UÇK dahil olmak üzere, FIFA ve CAS’a olan borcumuz 36 milyon TL civarında.”


Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan da, divan kurulunda söz alarak, “Başımız sağolsun, Bursaspor küme düştü. Bizim içimiz kan ağlıyor. Biz deplasmanlara otobüslerle gittik. Bizim içimiz yanıyor. Bursaspor şuanda küme düştü. Ben divanın yerinde olsam istifa ederdim. Küme düşmeden ötesi yok. Şuanda bir sütçüye borcumuz kalmamış. Bursaspor’u bitirmişler. Otobüsümüz daha icrada duruyor. Kulüp ne hale geldi. Bursaspor’a yazık günah” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:07
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