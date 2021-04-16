  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yalanları ellerinde patladı! Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşan bakın kim çıktı
Siyaset

Yalanları ellerinde patladı! Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşan bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Selçuk Paker'in annesinin evinde iftar yaptı. Burada şehidimizin seccadesi üzerinde namaz kılan Soylu'yu, bazı İslam düşmanları şov yapmakla suçlayarak büyük bir ahlaksızlığa imza attı. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:32:00 -
Yalanları ellerinde patladı! Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşan bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit olan ve 'Tabuta sığmayan Şehit' olarak bilinen Şehit Uzman Çavuş Selçuk Paker'in Annesi Sevgi Daşdemir'in evinde iftar yaptı.

Bakan Soylu, şehit Paker'in odasında şehidin seccadesinde namaz kılıp ona dua etti.

Bakanın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı İslam düşmanları ise fotoğrafın bilinçli olarak yayıldığı yalanına başvurdu ve Bakan Soylu'yu 'şov yapmakla' suçlayarak büyük bir skandala imza attı.

Fotoğrafı paylaşan kişi...

Bakan Soylu'nun namaz kıldığı anları anları şehidin annesi Sevgi Daşdemir'in paylaştığı ortaya çıktı.

Şehit annesine birçok kişi destek mesajı gönderdi.

Şamil Tayyar: Şehit annesi baştacıdır

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Bakan Soylu'ya hedef alanlara tepki göstererek, "Şehit annesi, Süleyman Soylu bakanımızın gizli tuttuğu iftar sonrası gururlanıp bilgisi dışında paylaşmış. Bakanımız bu konuda özenli biri, şehit annesine ne diyebilirdi? Velevki hata, evladını bu vatana feda etmiş annenin hatası, hatamızdır, gururu gururumuzdur, baştacıdır" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, gümüş ve doları olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! TL detayı...
Ekonomi

Altın, gümüş ve doları olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! TL detayı...

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ile ilgili yaptığı analizde çok değişikliğin olmadığını belirterek TL ile ilgili de kritik detay ..
Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Biyografi

Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dr. Murat Topoğlu televizyon kanallarına çıkarak sağlık konularında önemli açıklamalar yapmakta. Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çe..
Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...
Gündem

Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...

Vatan Partisi Genel Bakanı Doğu Perinçek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin bir soruya "Öcalan Türk devletinin, MİT’in emriyle çıkıp sil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay