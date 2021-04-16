Yalanları ellerinde patladı! Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşan bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit olan ve 'Tabuta sığmayan Şehit' olarak bilinen Şehit Uzman Çavuş Selçuk Paker'in Annesi Sevgi Daşdemir'in evinde iftar yaptı.

Bakan Soylu, şehit Paker'in odasında şehidin seccadesinde namaz kılıp ona dua etti.

Bakanın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı İslam düşmanları ise fotoğrafın bilinçli olarak yayıldığı yalanına başvurdu ve Bakan Soylu'yu 'şov yapmakla' suçlayarak büyük bir skandala imza attı.

Fotoğrafı paylaşan kişi...

Bakan Soylu'nun namaz kıldığı anları anları şehidin annesi Sevgi Daşdemir'in paylaştığı ortaya çıktı.

Şehit annesine birçok kişi destek mesajı gönderdi.

Şamil Tayyar: Şehit annesi baştacıdır

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Bakan Soylu'ya hedef alanlara tepki göstererek, "Şehit annesi, Süleyman Soylu bakanımızın gizli tuttuğu iftar sonrası gururlanıp bilgisi dışında paylaşmış. Bakanımız bu konuda özenli biri, şehit annesine ne diyebilirdi? Velevki hata, evladını bu vatana feda etmiş annenin hatası, hatamızdır, gururu gururumuzdur, baştacıdır" dedi.