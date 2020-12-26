Yalanları elinde patlayınca hazmedemedi! Nevşin Mengü eski patronu Cavit Çağlar'a kafa tuttu

Olay Tv Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın son ana haber bültenine çıkarak Nevşin Mengü'ye konuşmuş ve karalama kampanyasının ilk fitilini ateşlemişti: "Cavit bey 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim' dedi."

Ortak yalan propogandası

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman bütün isimler Recep Tayyip Erdoğan'ı 'sansür'cülükle suçlayarak çirkin propogandaya ortak oldu. Yapılan karalama kampanyasından sonra konuşan Cavit Çağlar ise şu açıklamayı yaptı:

"Ortağıma, 'Yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' dedim"

"Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine 'yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Cavit Çağlar'ın Süleyman Sarılar'ı yalanlamasından sonra yüzü kızarmayan Olay Tv eski Ana Haber Spikeri Nevşin Mengü, eski patronu Çağlar'a kafa tutarak şu açıklamayı yaptı:

'Özgür basın olmazsa demokrasi olmaz'

" 'Niye bu yola başından Cavit Çağlar ile çıkıldı' diyenler var, dediğim gibi RTÜK süründürmesin diye, bir tane lisansı olan televizyon ihtiyacı var ondan dolayı Cavit Çağlar ile çıkıldı bu yola. Yoksa kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne Cavit beye bayıldığı için, Cavit beyi demokrasi bayraktarı gördüğü için değil. İşte belli hemen o da vay efendim 'HDP yanlısı' yayın yaptılar dedi, aldı lisansını gitti, türkçesi bu. Dün Süleyman Sarılar Olay TV'deki son yayınımızda çok da güzel bir konuşma yaptı. Basın özgürlüğü biz gazeteciler için değil aslında en çok vatandaşlar için lazım. Çünkü, demokraside ne olur, vatandaşalar gider kendileri yönetecekleri lideri seçerler değil mi? Neye göre seçeceksiniz. Kimin, hangi politikacının ne yaptığını, gerçekten ne yaptığını, ne dediğini, nasıl bir faaliyette olduğunu göreceksiniz ki ona göre oy kullanacaksınız. Onun için özgür basın olmazsa, demokrasi olmaz. Öbür türlü demokrasi olmazsa propaganda izlersiniz, hangi siyasetçi gerçekten ne yaptı bilemezsiniz o zaman da demokrasi olmaz. Neye göre oy kullanacaksınız, dinlediğiniz propagandaya göre oy kullanıyorsunuz."