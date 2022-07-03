Yalanın kitabı olsa yazarı Ekrem olur! Yok dediği görüntü ortaya çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen "Hasat Etkinliği" kapsamında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşması esnasında kullandığı "Sevgili hemşehrilerim, ben 5 sene boyunca ilçe belediye başkanlığı görevindeyken o dönemin büyükşehir belediye başkanlarını bir kez bile ilçemde görmedim. Tek bir konuyu bile çözemedik. Yapamadık yani. İki kere iki dört. Allah şahit, biz ayırt etmiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ancak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan merhum Kadir Topbaş'ın Beylikdüzü'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldığı ve İmamoğlu'nun kendisine bu ziyaret nedeniyle teşekkür ettiği anlar ortaya çıktı. İmamoğlu ziyaret esnasında yaptığı konuşmada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a öncelikle tabii ki o İstanbul'un belediye başkanı ama yine de ilçemize hoşgeldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz" ifadeleri kullanmıştı.

Diğer yandan 2014 yılında İBB Başkanı olan merhum Kadir Topbaş'ın sosyal medya hesabından yaotığı paylaşımda "Beylikdüzü İlçesi'ndeki Yatırım ve Hizmetlerin Açılış ve Toplu Tanıtımı'nı yaptık." ifadelerini kullandığı görüldü. Bu paylaşım İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözlerinin gerçek dışı olduğunu da ortaya çıkardı.