0553 313 94 23

Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın partisiyle ilgili komik açıklama

Eski bakanlardan Ali Babacan’ın AK Parti’den istifa etmesiyle yeni parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. Babacan ekibinde bulunan bir isim, istifanın ardından yeni partiyle temas kurmak isteyenlere yetişemediklerini iddia etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın partisiyle ilgili komik açıklama

Eski bakanlardan Ali Babacan’ın kurucusu olduğu AK Parti'den "Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir hareket kaçınılmaz hale geldi." diyerek istifa etmesinin ardından yeni parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek verdiğiAli Babacan’ın kuracağı yeni partinin kimlerden oluşacağını ve parti politikasının neler olacağı kulislerde konuşuluyor.

"Babacan'ın istifası sonrası gelen taleplere yetişemiyoruz"

Babacan ekibinde bulunan bir isim, Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in sorularını cevaplarken söz konusu kişi, Ali Babacan’ın istifasının ardından yeni partiyle temas kurmak isteyenlere yetişemediklerini iddia etti.

Çelik’in "Partide görev almak için size gelen taleplerde artış var mı?" sorusuna Babacan ekibindeki kişi "Özellikle istifadan sonra dönüşlere yetişmekte zorlanıyoruz. Arayan, temas kurmak isteyenleri cevapsız bırakmamak gibi bir gayret var ve o kadar yoğun bir talep var ki." cevabını verdi.

Haber ismi açıklanmayan kişi, halen AK Parti’de siyaset yapan isimlerden kendileriyle temas kurmak isteyenlerin olup olmadığı yönündeki soruya ilişkin "Prensip olarak herhangi bir siyasi partiyle aidiyet duygusu, bağı devam edenlere teklif götürmedik ama temas etmek isteyenler olursa elbette onlarla da görüşülüyor" ifadelerini kullandı.

"Babacan'ın kuracağı partinin adı..."

Babacan’ın kuracağı partinin adının henüz belli olmadığını ifade eden kişi, "Önemli olan adı değil işlevselliği" ifadesini kullanan Babacan ekibindeki kişi, yeni partinin yılbaşı gelmeden ete kemiğe bürünmesini istediklerini söylüyor, ancak tarihin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Henüz yeni partinin kurucularının belli olmadığını söyleyen siyasetçi, şu ifadeleri kullanıyor:

"Şu aşamada kişilerin muvafakatı olmadan isim paylaşmamak prensiplerimiz arasında. Geniş bir havuz var, bunların bir kısmı aktif olarak içinde yer alır ama bir kısmı da birlikte politika üretmede katkı sunup sonra kendi işine devam etmek isteyebilir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
  1. Ali Babacan
  2. Yeni parti
  3. yeni parti iddiaları
  4. yeni parti kurulacak mı
  5. yeni partinin adı ne olacak
  6. komik açıklama
  7. AK Parti
  8. Abdullah Gül
  9. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşaret dili kursiyerlerine sertifikaları verildi
    1. İşaret dili kursiyerlerine..
    2. Nilüfer’de transfer bitmiyor
    3. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    4. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    5. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    6. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    7. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    8. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    9. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    10. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    11. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    12. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    13. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    14. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    15. Bitlis'te terör operasyonu
    16. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    17. Nasreddin Hoca Evinde hocanın..
    18. Altın “eldiven”: “Bu sezon borcumuzu..
    19. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    20. Fatsa Belediyespor’a doktor başkan
    21. Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın..
    22. Haradinaj "susma" hakkını kullandı
    23. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr...
    24. Tofaş üretime 21 gün ara verdi
    25. Eski Ukrayna İstanbul Başkonsolosu..
    26. Teslim olan PKK'lı teröristler..
    27. Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını..
    28. Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal..
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. AK Parti Milletvekili Altınok’tan..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?