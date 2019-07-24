Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın partisiyle ilgili komik açıklama

Eski bakanlardan Ali Babacan’ın kurucusu olduğu AK Parti'den "Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir hareket kaçınılmaz hale geldi." diyerek istifa etmesinin ardından yeni parti kurma çalışmaları hızlandırıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek verdiğiAli Babacan’ın kuracağı yeni partinin kimlerden oluşacağını ve parti politikasının neler olacağı kulislerde konuşuluyor.

"Babacan'ın istifası sonrası gelen taleplere yetişemiyoruz"

Babacan ekibinde bulunan bir isim, Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in sorularını cevaplarken söz konusu kişi, Ali Babacan’ın istifasının ardından yeni partiyle temas kurmak isteyenlere yetişemediklerini iddia etti.

Çelik’in "Partide görev almak için size gelen taleplerde artış var mı?" sorusuna Babacan ekibindeki kişi "Özellikle istifadan sonra dönüşlere yetişmekte zorlanıyoruz. Arayan, temas kurmak isteyenleri cevapsız bırakmamak gibi bir gayret var ve o kadar yoğun bir talep var ki." cevabını verdi.

Haber ismi açıklanmayan kişi, halen AK Parti’de siyaset yapan isimlerden kendileriyle temas kurmak isteyenlerin olup olmadığı yönündeki soruya ilişkin "Prensip olarak herhangi bir siyasi partiyle aidiyet duygusu, bağı devam edenlere teklif götürmedik ama temas etmek isteyenler olursa elbette onlarla da görüşülüyor" ifadelerini kullandı.

"Babacan'ın kuracağı partinin adı..."

Babacan’ın kuracağı partinin adının henüz belli olmadığını ifade eden kişi, "Önemli olan adı değil işlevselliği" ifadesini kullanan Babacan ekibindeki kişi, yeni partinin yılbaşı gelmeden ete kemiğe bürünmesini istediklerini söylüyor, ancak tarihin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Henüz yeni partinin kurucularının belli olmadığını söyleyen siyasetçi, şu ifadeleri kullanıyor:

"Şu aşamada kişilerin muvafakatı olmadan isim paylaşmamak prensiplerimiz arasında. Geniş bir havuz var, bunların bir kısmı aktif olarak içinde yer alır ama bir kısmı da birlikte politika üretmede katkı sunup sonra kendi işine devam etmek isteyebilir."