Yalancının mumu yatsıya kadar yandı! Erkan Baş'a Bursa darbesi
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Bursa ve İsrail kentlerinin kardeş olduğu iftirası elinde patladı. Bursa Belediyesi bir video yayınlayarak Erkan Baş'ın iddialarını çürüttü.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın "Bursa ve Herzliya kentleri kardeş şehir" iddiası Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı.
Açıklamada, "1997'de imzalanan “kardeşşehir anlaşması”nın, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle 15 Ocak 2009'da Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edilerek iptal edildiği belirtildi."
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