  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yalancının mumu yatsıya kadar yandı! Erkan Baş'a Bursa darbesi
Gündem

Yalancının mumu yatsıya kadar yandı! Erkan Baş'a Bursa darbesi

Yeniakit Publisher
2023-12-15 11:28:00 -

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Bursa ve İsrail kentlerinin kardeş olduğu iftirası elinde patladı. Bursa Belediyesi bir video yayınlayarak Erkan Baş'ın iddialarını çürüttü.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın "Bursa ve Herzliya kentleri kardeş şehir" iddiası Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı.

Açıklamada, "1997'de imzalanan “kardeşşehir anlaşması”nın, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle 15 Ocak 2009'da Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edilerek iptal edildiği belirtildi."

Muharrem İnce sonrası Erkan Baş da mı istifa ediyor? Gündeme bomba gibi düştü, çağrılar peş peşe geldi
Muharrem İnce sonrası Erkan Baş da mı istifa ediyor? Gündeme bomba gibi düştü, çağrılar peş peşe geldi

Siyaset

Muharrem İnce sonrası Erkan Baş da mı istifa ediyor? Gündeme bomba gibi düştü, çağrılar peş peşe geldi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böyle olur solcu Komünist sözü! Erkan başı geri vitese taktı
Böyle olur solcu Komünist sözü! Erkan başı geri vitese taktı

Gündem

Böyle olur solcu Komünist sözü! Erkan başı geri vitese taktı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Erkan Baş’tan ‘adalet’ şovu
Erkan Baş’tan ‘adalet’ şovu

Siyaset

Erkan Baş’tan ‘adalet’ şovu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23