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Gündem Yalancılık CHP’nin geninde var! Özgür Özel'den Erdoğan'a göz göre göre iftira
Gündem

Yalancılık CHP’nin geninde var! Özgür Özel'den Erdoğan'a göz göre göre iftira

Yeniakit Publisher
2023-12-28 16:22:00 -
Yalancılık CHP’nin geninde var! Özgür Özel'den Erdoğan'a göz göre göre iftira

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM'in ortağı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belirlenen asgari ücretle ilgili laf salatası yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göz göre göre iftira attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği’ni (SDD) ziyaret etti. Özel, yaklaşık 1 saat süren ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Bir gazetecinin sorusu üzerine yeni asgari ücreti değerlendiren Özel, “Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığı ve seneye bugün neyi satın alacağıyla ilgilenmek lazım. Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam, son altı aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki hayat pahalılığı nasıl olacak? Bugün belirlenen asgari ücretin yanında mutlaka en az 3 ayda bir yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir" dedi.

“Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu kendi siyasi çalışması için araç haline getirmiştir"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraflarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesine ilişkin soru üzerine Özel, skandal ifadeler ifadeler kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atan Özgür Özel, "Komisyonla parti genel merkezinde görüştü" dedi.

İşte Özel'in o rezil açıklaması:
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“Komisyon yasal bir komisyondur, kanunun emrettiği bir komisyondur ve yasa ile kurulduğu için Meclisin, yani yasamanın verdiği bir görevdir. Yürütmenin başının yasamanın görevlendirdiği bir komisyonu ayağına çağırması, onlarla müzakereyi bir siyasi partinin genel merkezinde sürdürmesi ve daha sonra da açıklamanın bu şekilde yapılması; o komisyonun tarafsızlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin o komisyona yüklediği işlere tamamen gölge düşürmüştür. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan, komisyonu kendi siyasi çalışması için araç haline getirmiştir. Komisyonu siyasetine alet etmektedir. Yaptığı iş bütün kurumları ve kuralları yıprattığı gibi böyle bir kurumu da yıpratmıştır. Artık bundan sonra Asgari Ücret Komisyonu'nu kimse ciddiye almaz. Bu komisyon özgürce çalışıp, kendi önerisini ortaya koyup, bunu da yürütmeye karşı o masanın ortak talebi olarak söylemesi gerekirken o yürütmenin başının emrine girmiştir" 

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