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Kadın - Aile Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi
Kadın - Aile

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi

Tavuk göğsünü evde yapmak zor geliyorsa görüntüsüyle gerçeğini aratmayan, lezzetiyle kendine hayran bırakan yalancı tavuk göğsünü mutlaka denemelisiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 01:53:00 - 2021-10-23 02:26:11
Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi

Tavuk göğsünü evde yapmak zor geliyorsa görüntüsüyle gerçeğini aratmayan, lezzetiyle kendine hayran bırakan yalancı tavuk göğsünü mutlaka denemelisiniz.

  • 125 g tereyağı 
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 lt süt
  • 1 paket vanilya

Yapılışı

İlk olarak tenceremize tereyağımızı alalım ve kısık ateşte yağımızı eritelim. Yağımız eridikten sonra üzerine unu ilave edelim ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 4-5 dakika karıştırarak kavuralım. Unumuzu tel çırpıcı ile karıştırırken bir yandan üzerine sütü ekleyelim. Burada mutlaka ununuzu karıştırmalısınız aksi halde topaklanma olabilir. Üzerine şekeri ilave ederek muhallebimiz kıvam alıp koyulaşana kadar karıştıralım. Koyulaşan muhallebimizi ocaktan alalım, sonrasında vanilya ilave ederek 3-4 dakika mikserle çırpalım. Hazırladığımız muhallebimizi 22 cm boyutlarındaki ıslattığımız borcama dökerek üzerini bir spatula yardımı ile düzeltelim. Oda  sıcaklığına gelmesi için bekletelim. Oda ısısına geldikten sonra üzerini streçleyelim, buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim. Dinlenen tatlımızı dolaptan alalım, yanlarına bastırarak havasını çıkartalım ve servis tabağına ters çevirerek çıkartalım. Üzerini arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı ile süsleyelim.  Afiyet olsun

 

 

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