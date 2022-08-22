'Yalancı pehlivan misali; Kılıçdaroğlu'

CHP Genel M. Kemal Kılıçdaroğlu her geçen gün tehditkar üslubunu bir üst noktaya taşıyarak çapını daraltıyor, komik bir duruma düşüyor. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü köşe yazısında 'Bu söylem biraz eskiyince devlet bürokrasisini tehdit etmeye başladılar. "Her bürokrat yaptığının hesabını verecek" diye ortalığa korku salmaya başladılar.' ifadelerine yer verdi. Tayiz ayrıca 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim meydanlarında seslenirken sürekli tehdit dilini kullanması da artık kabak tadı verdi.' dedi. İşte o yazı:

Seçim meydanları da bir nevi er meydanıdır. Milletin karşısına çıkılır. Rakiplerine meydan okunur. Ama adı üzerinde "er meydanı"; güreşin de seçim yarışının da asgari ahlaki kuralları vardır. Sahte meydan okumalar, yalancı pehlivanlık pek hoş karşılanmaz. İkisinin de sırtı er ya da geç yere gelir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim meydanlarında seslenirken sürekli tehdit dilini kullanması da artık kabak tadı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini, kabine üyelerini, AK Parti yönetici ve çalışanlarını tehdit etmeye doyamadılar. Dikkat ederseniz söze hep "yargılanacaksınız" tehdidiyle başlıyorlar.

Bu söylem biraz eskiyince devlet bürokrasisini tehdit etmeye başladılar. "Her bürokrat yaptığının hesabını verecek" diye ortalığa korku salmaya başladılar.

Tehdit almayan bürokrat neredeyse kalmadı.

Sonra sıra iş dünyasına geldi. Türkiye'nin mega projelerine imza atan şirketlerin sahipleri hedef alındı.

Kendilerinden olmayan medya gruplarına da işbaşına gelir gelmez el koyulacağını ilan ettiler.

Kılıçdaroğlu tehdit dilini iyice abartmış durumda. Ona ayak uydurmaya çalışan CHP yöneticileri de öyle.

Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ve ufukta kazanmaya yakın göründüğü bir seçim yok. Kendi parti kurultayını bile kaybedeceği endişesiyle erteledi. Yalancı pehlivan misali er meydanına çıkmadan, uzaktan uzağa cazgırlık yapıp duruyor.

Hatırlarsanız benzer bir tehdit dilini en çok FETÖ kullandı. Kılıçdaroğlu, onların yolundan gidiyor. O tehditler sonuç verseydi şimdi başka bir Türkiye vardı. Örgüt elebaşı Gülen'in "dini lider" olduğu bir ülkede yaşıyor olurduk. Bu tehdit dilinin Kılıçdaroğlu'na da aldıracağı bir mesafe, kazandıracağı bir seçim yok!