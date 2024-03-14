  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi

Kükreyeni böyle susturdular! CHP’li Nazlıaka’yı köşeye sıkıştıran soru

Bu nasıl hesap?.. Fatih Erbakan’dan oy oranı çıkışı! “Anket şirketleri bizi…”

Erdoğan'dan muhalefete tepki: Bunları bir araya toplayın geriye kalan hep sıfır olur

İllegal konsey fena güldürdü! Yandaşlığın merkezi Basın Konseyi’nden komik çağrı

Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Naci Görür kime oy vereceğini açıkladı! Tabii ki şaşırtmadı

ABD'liler hem şok hem de rahatsızlık içinde! 'Türkiye altın fiyatlarını oynattı' diyerek duyurdular

Çarpıcı iddia! Birlikte bakın ne yapmışlar! SİHA Sezgin'den eski DEM'lilere sır gibi ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'
Siyaset Yalancı Özgür Özel'in utanmazlığı 'pes' dedirtti!
Siyaset

Yalancı Özgür Özel'in utanmazlığı 'pes' dedirtti!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 22:15:00 - 2024-03-14 22:29:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin'de ümmetin izzetini ayakta tutan Hamas'a yönelik iki yüzlülüğü "pes" dedirtti.

Kassam Tugayları, 7 Ekim'den beri işgalcilerin soykırımına direnirken, Türkiye'de de muhalefet partileri İsrail ile aynı dili kullanarak Hamas'ı hedef alıyor.

Özgür Özel, 7 Ekim'den yaptığı birçok konuşmasında Hamas'ı "terör örgütü" olmakla itham etti.

Bugün ise Hamas'la ilgili tüm sözlerini milyonların gözünün içine baka baka inkar etti.

Özel, "Hamas'a terör örgütü diyor muyum, demiyor muyum ben bilirim. Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim, ama yaptığı terörist saldırıları kınadım." dedi.

Aynı Özgür Özel, 27 Ekim'de ise, "Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oy için atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese
Oy için atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese

Siyaset

Oy için atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese

Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama
Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama

Siyaset

Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama

Yarım Genel Başkan Özgür Özel fena yakalandı! CHP'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü
Yarım Genel Başkan Özgür Özel fena yakalandı! CHP'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Gündem

Yarım Genel Başkan Özgür Özel fena yakalandı! CHP'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"
Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Gündem

Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23