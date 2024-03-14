Yalancı Özgür Özel'in utanmazlığı 'pes' dedirtti!

Kassam Tugayları, 7 Ekim'den beri işgalcilerin soykırımına direnirken, Türkiye'de de muhalefet partileri İsrail ile aynı dili kullanarak Hamas'ı hedef alıyor.

Özgür Özel, 7 Ekim'den yaptığı birçok konuşmasında Hamas'ı "terör örgütü" olmakla itham etti.

Bugün ise Hamas'la ilgili tüm sözlerini milyonların gözünün içine baka baka inkar etti.

Özel, "Hamas'a terör örgütü diyor muyum, demiyor muyum ben bilirim. Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim, ama yaptığı terörist saldırıları kınadım." dedi.

Aynı Özgür Özel, 27 Ekim'de ise, "Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür." ifadelerini kullanmıştı.

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