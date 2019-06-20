Yalancı Ekrem'e tepkiler çığ gibi! "Ahlak dışı bir buluşma" CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Fox TV sunucusu ile tarihi yayın öncesinde 46 dakika baş başa görüştüğü ortaya çıktı. Program öncesindeki'otel görüşmesi'ne vatandaşlarda tepki gösterirken, yaşananın bir ahlaksızlık olduğunu ifade ettiler.

Taha Emre Özdemir Ankara CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Fox TV Sunucusu İsmail Küçükkaya'nın tarihi program öncesinde bir otelde görüştükleri ortaya çıktı. Yalan kampanyasını yürütmeye devam eden CHP'nin adayı, konuk olduğu TRT ekranında milyonların gözüne baka baka, '3-5 dakika görüştük.' diyerek kamuoyuna yansıyanları inkar etti. Görüşmenin detaylarına dair kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre ise CHP'nin adayı ile Fox'un sunucusu 46 dakikalık baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Vatandaşlar da ikilinin görüşmesine sert tepki gösterirken, ortaya çıkan görüntülerin ahlak dışı olduğunu belirttiler.

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