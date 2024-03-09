Yalancı Ekrem

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği 5 yılda icraat namına yaptığı tek şey AK Parti döneminde bitirilme aşamasına gelmiş olan projeleri sahiplenmek olan CHP’li Ekrem İmamoğlu, giderayak büyük bir yalana daha imza attı. Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen ve AK Parti’nin vizyoner kimliği üzerinden siyasi rant devşiren İmamoğlu, şimdi de temeli 2017 yılında atılan metroları sahiplendi. Katıldığı bir programda, “temelini attığınız bir tane metro istasyonu var mı?” sorusu üzerine göz göre göre yalan söyleyen İmamoğlu, İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş zamanında inşaatına başlanan metroların temelini kendisinin attığını iddia etti.

2017’deki metrolara çöktü

Gerçekte ise ‘hizmet arsızı, proje hırsızı’ Ekrem İmamoğlu’nun ‘temelini sıfırdan ben attım’ dediği Mahmutbey – Esenyurt metrosunun temelinin 21.08.2017’de, Çekmeköy – Sancaktepe metrosunun 28.04.2017’de, Göztepe – Ataşehir metrosunun ise 28.04.2017’de atıldığı öğrenildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun sahiplendiği üç metro hattının inşaatında kullanılmak üzere İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine de o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB Meclisi’nin bir üyesi olan İmamoğlu ile CHP grubunun ‘hayır’ oyu verdiği ortaya çıktı. Amaca giden yolda her şeyi mübah gören ve kendi döneminden 2 yıl önce temeli atılan projelere çöken Ekrem İmamoğlu’nun skandal yalanı, CHP’nin İBB adayının nasıl rahatça yalan söyleyebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Parti maskesini düşürdü

Ekrem İmamoğlu’nun yalanları sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur, CHP’nin İBB adayının maskesini düşürdü. Batur açıklamasında şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef son 5 yılda olduğu gibi yine doğruları söylemeyerek, İstanbullu hemşerilerimiz yanıltarak siyaset yapmaya devam ediyor. Biz siyasi ahlakımız gereği, bir büyükşehir belediye başkanına ‘siz yalancısınız’ demeyiz, diyemeyiz. Siyasi ahlakımız buna müsait değil. Fakat İstanbullu hemşerilerimize de doğru söylemediği hususları da bilgilendirerek açıklama yapma zarureti hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Katıldığı programında her zaman olduğu gibi kendisine soru soran hanımefendiyi de aşağılayıcı bir üslupla üç metro hattı projesinin, ki isimlerini de doğru ifade edememiştir. Onun ifade ettiği şekliyle ‘Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe metro hatlarını temelinden itibaren kendisinin yapıp bitirdiğine dair maalesef doğru olmayan sözler sarf etmiştir. Bu üç projeye de 2014-2019 döneminde, sayın büyükşehir belediye başkanının (Ekrem İmamoğlu’nun)ret oyuna rağmen finansman onayı çıkmıştır. Ve bizim dönemimizde başlanmıştır. Kendisi buraların temelini atmamıştır.

5 yılda hiçbir ulaşım eseri yok

“Kendisi son 5 yıl içerisinde ulaşım adına gerek karayolu sistemi açısından, gerek raylı sistemler açısından, gerek denizyolu taşımacılığı açısından İstanbullu hemşerilerimize sıfırdan hiçbir şey sunmadığı gibi bu üç metro hattının da yapımıyla alakalı ‘temelden alıp bitirdim’ ifadesinin kesinlikle doğru olmadığını belirtmek istiyorum. 13 Ekim 2017 tarihli büyükşehir belediye meclis kararında yazdığı üzere, CHP grubunun bir üyesi olarak o zamanki Beylikdüzü Belediye Başkanı sıfatıyla bu karara aleyhte oy kullanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı bu ifadelerine beş yıldır devam etmektedir. Biz büyükşehir belediye başkanını en azından görev süresinin son 23 gününde doğruları söylemeye davet ediyoruz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO