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Yalancı doğum sancılarını doğum belirtileriyle karıştırmayın

Doğum zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? İşte cevabı...

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:18
Yalancı doğum sancılarını doğum belirtileriyle karıştırmayın

Anne adayları doğum yaklaşınca her belirtiyi doğum belirtisi sanabiliyor. Hamileliğin sonlarına doğru karında sertleşme ve ağrılar doğum belirtisiyle karıştırılabiliyor. Fakt bunlar yalancı doğum sancılarıdır.

Doğum sancıları 2-3 saatte bir değil, 10-20 dakikada bir görülen şiddetli ağrılardır.Ayrıca bu sancılara lekelenme de eşlik edebilir.

Anne adayları ayrıca sancıyla gelen suyu akıntıyla karıştırabilir. Anne adaylarında koyu yapışkan ve az miktarda sıvı olarak akıntılar gelir. Doğum sırasında gelen su ise daha akışkan ve daha fazla miktardadır. Hatta bazen bacaklardan aşağıya bile akabilir.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:18
  1. doğum belirtisi
  2. yalancı doğum sancısı

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