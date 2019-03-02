Yalan ve iftirada üstüne yok! Akit'i hedef alan oda tv yine duvara tosladı

yeniakit.com.tr Akit, suç örgütü lideri Adnan Oktar'la iş birliği yapan Oda TV'nin kabusu oldu. Her gördüğü kırmızıyı Akit sanmaya başlayan paranoyak Oda TV, bozuk psikolojisini haberlerine de yansıtmaya başladı.

Yine Akit'e iftira

25 yıldır Müslümanların hakkını savunan Akit'in kırmızısı, Oda TV'nin aklını aldı. İstanbul TV'nin kırmızı mikrofonunu gören Oda TV'nın aklında direkt Akit geldi.

Yalan ve iftirada sınır tanımayan Oda TV, son olarak İstanbul TV adlı kanalın CHP İstanbul Büyükşehirt Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile alakalı vatandaşlarla yaptığı röportajı "Akit'in röportajı' diye sundu. Her fırsatta Akit'i hedef alan Oda TV'nin yalanı bir kez daha elinde patlarken, iftira ve karalama kampanyalarından ders alıp almayacağı merak konusu oldu.

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