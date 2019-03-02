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Yalan ve iftirada üstüne yok! Akit'i hedef alan oda tv yine duvara tosladı

Gazetecilik şerefinden nasibini alamamış, yalan ve iftira dışında elle tutulur hiçbir veriyle haber yapamayan karanlık Oda TV, yine duvara tosladı. İstanbul TV adlı kanalın CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili vatandaşlarla yaptığı röportajı Aki'in röportajı diye sunan Oda TV'nin yalanı bir kez daha elinde kaldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:00

 yeniakit.com.tr  Akit, suç örgütü lideri Adnan Oktar'la iş birliği yapan Oda TV'nin kabusu oldu. Her gördüğü kırmızıyı Akit sanmaya başlayan paranoyak Oda TV, bozuk psikolojisini haberlerine de yansıtmaya başladı. 

Yine Akit'e iftira

25 yıldır Müslümanların hakkını savunan Akit'in kırmızısı, Oda TV'nin aklını aldı. İstanbul TV'nin kırmızı mikrofonunu gören Oda TV'nın aklında direkt Akit geldi. 

Yalan ve iftirada sınır tanımayan Oda TV, son olarak İstanbul TV adlı kanalın CHP İstanbul Büyükşehirt Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile alakalı vatandaşlarla yaptığı röportajı "Akit'in röportajı' diye sundu. Her fırsatta Akit'i hedef alan Oda TV'nin yalanı bir kez daha elinde patlarken, iftira ve karalama kampanyalarından ders alıp almayacağı merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:19
  1. İstanbul
  2. Oda TV
  3. Iftira
  4. akit
  5. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • ŞükûhŞükûh28 dk önce
    Oda tv karanlık bir oda'dır,ambleminden de alenen belli oluyor.Yazar tercihlerine bakın.Barış ismi verilmiş lakin savaş,kargaşa ve kaos söylemlerini kullanan,bunu da gezi olaylarında tweet'leri ve yazıları ile belgeleyen tipler de bu karanlık oda da yazdılar.Eren ERDEM ve KARŞI gazetesi bağlantılarıda gizli değil medyaya yansıdı.Almanya'da yaşı ilerlemiş bir bayana mikrofon uzatıyorlar,kadın küfür ediyor,o'nu bombalarım ( Erdoğan ) diyor,karanlık oda " Terörist " kadın bize söz bırakmadı,haberini yapıyor.Fitne,yalan,iftira ve islam düşmanlığı değişmez yayın ilkeleri.Sahibi olan cahil Soner'in,12 Eylül'de 20 yaşında ögrenci olan bir ismi dönemin işkenceci savcısı olarak yazması zihniyet ve kapasitelerinin delilidir
  • dadaşdadaş31 dk önce
    odamısın vc misın adam ol adam çamur atma .............

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