'Yalan Üretim Merkezi CHP' Muharrem İnce'nin yıllar önceki sözleri yeniden gündemde!
AK Parti Genel Merkezi tarafından yayımlanan 'Yalan Üretim Merkezi CHP' adlı çizgi film, CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce'nin sözlerini akıllara getirdi.
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AK Parti Genel Merkezi, CHP'nin yalancılıktaki ısrarına dikkat çekmek üzere, 'Yalan Üretim Merkezi CHP' adlı bir çizgi film yayımladı. Yayımlanan çizgi film büyük beğeni toplarken, akıllara CHP'den ayrılarak Memleket Hareleti'ni kuran Muharrem İnce'nin sözlerini getirdi.
'Yalanın kurgu merkezi CHP'
'Saray'a giden CHP'li' yalanına maruz kalan ve o dönem kamuoyunda çokça tartışılan Muharrem İnce, eski partisi CHP'yi şöyle anlatmıştı:
"Yalanın kurgu merkezi aynı yer. CHP Genel Merkezi. Seçim merkezi yalanlarının kurgu merkezi orası. 'Saraya giden CHP'li. İftiranın kurgu merkezi orası. 'İnce, Saray'dan para alacak' Saray'dan ne diye para alacağım? Çıkın kardeşim. Mertçe, yüreklice ortaya çıkın."