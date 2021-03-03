Yalan makinesi boş durmuyor! Erdoğan ailesine attıkları çamur suratlarına yapıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi yıpratmak için türlü yalan ve iftiralara başvuran Cumhuriyet paçavrası, son olarak Bilal Erdoğan'a saldırmıştı. Cumhuriyet, Bilal Erdoğan'ın yakın çevresinin ihaleler aldığını ileri sürerek her zamanki yalanlara başvurmuştu.

Yaptığı yalan haberler nedeniye tekzip yayınlamayı adet edinen Cumhuriyet, söz konusu haber nedeniyle de düzeltme yayınlamak zorunda kaldı. Bugün gazetenin birinci sayfasında, Bilal Erdoğan ile ilgili habere dair tekzip yayınlandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhuriyet'in yayınladığı tekzip de konuşuldu.

Karahasanoğlu, "Defalarca böyle yalan haber yaptılar. İşte Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı şu ihaleyi aldı, bu ihaleyi aldı diye haberi yaptılar, o tarihte de tartıştık." diyerek Cumhuriyet'in utanmadan attığı iftiralara dikkat çekti.