  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yalan makinesi boş durmuyor! Erdoğan ailesine attıkları çamur suratlarına yapıştı
Gündem

Yalan makinesi boş durmuyor! Erdoğan ailesine attıkları çamur suratlarına yapıştı

Yalanları yüzünden tekzip bültenine dönen Cumhuriyet, Erdoğan ailesine attığı iftira yüzünden bir düzeltme daha yayınlamak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 13:21:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi yıpratmak için türlü yalan ve iftiralara başvuran Cumhuriyet paçavrası, son olarak Bilal Erdoğan'a saldırmıştı. Cumhuriyet, Bilal Erdoğan'ın yakın çevresinin ihaleler aldığını ileri sürerek her zamanki yalanlara başvurmuştu.

Yaptığı yalan haberler nedeniye tekzip yayınlamayı adet edinen Cumhuriyet, söz konusu haber nedeniyle de düzeltme yayınlamak zorunda kaldı. Bugün gazetenin birinci sayfasında, Bilal Erdoğan ile ilgili habere dair tekzip yayınlandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhuriyet'in yayınladığı tekzip de konuşuldu.

Karahasanoğlu, "Defalarca böyle yalan haber yaptılar. İşte Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı şu ihaleyi aldı, bu ihaleyi aldı diye haberi yaptılar, o tarihte de tartıştık." diyerek Cumhuriyet'in utanmadan attığı iftiralara dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı
Gündem

Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen arasında terör örgütü FETÖ ve HDP tartışması yaşandı.
Eski Japon başbakandan ilginç açıklama: Bu teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye ettiğim için pişmanım
Dünya

Eski Japon başbakandan ilginç açıklama: Bu teknolojiyi Türkiye'ye tavsiye ettiğim için pişmanım

Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketi sırasında başbakan olan Naoto Kan, zamanında Türkiye'ye gelip Türk yetkililere nükleer enerjiyi güçlü..
Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı karşılıksız kalmadı
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı karşılıksız kalmadı

Irkçı gruplar Danimarka'da provokasyonlarına devam ediyor. Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi bir kişi cadde ortasında Kur'an-ı Kerim y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay