  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran en mühim meseleyi açıkladı! 'Onlarca atom bombasından daha önemli' Çocuk yaşta kollarını kaybetti! Bugün milli projelerde görev yapıyor Bunları yapmayan gram altın bozamayacak: Zorunlu oldu! Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası Konya'da inşa ediliyor İran'ın o tehdidine ABD'den rest geldi! Dünyanın gözü kulağı Hürmüz Boğazı'nda! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Yüzlerce araç ihaleyle satılıyor! Telefon fiyatına bile otomobil var Muğla'dan iyi haber geldi Erkekler köy dışında jandarma nöbette Kadınların 1 günlük saltanatı
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Muğla'dan iyi haber geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muğla'dan iyi haber geldi

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Hamursuz Tepesi'ndeki makilik bölgede başlayan alevler, karadan itfaiye ve arazözlerin, havadan ise üç helikopterin ortak çalışmasıyla başarıyla durduruldu.

#1
Foto - Muğla'dan iyi haber geldi

Yangında çok sayıda zeytin ağacı yandı.

#2
Foto - Muğla'dan iyi haber geldi

Çıkış nedeni tespit edilemeyen ve araştırılan makilik ve zeytinlik alandaki yangına, karadan çok sayıda itfaiye ekibi, 5 arazöz, 1 su tankeri ve havadan 3 helikopter müdahale etti.

#3
Foto - Muğla'dan iyi haber geldi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan sahada soğutma çalışmasını sürdürüyor.

#4
Foto - Muğla'dan iyi haber geldi

Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar görürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beraat kararı aldı, bir de utanmadan bakın neler dedi
Gündem

Beraat kararı aldı, bir de utanmadan bakın neler dedi

İstanbul Kadıköy'de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek maskesi altında adeta devlete ve Cumhurbaşkanı'na kin kusulan illegal görünü..
Hastaneye kaldırılmıştı! Erhürman'ın son durumu belli oldu
Gündem

Hastaneye kaldırılmıştı! Erhürman'ın son durumu belli oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Erhürm..
AK Parti'den Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı
Gündem

AK Parti'den Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. ..
Bağlı olduğu cihazı tamir edebilen çıkmadı! Demir akciğere bağlı son hasta hayata veda etti
Sağlık

Bağlı olduğu cihazı tamir edebilen çıkmadı! Demir akciğere bağlı son hasta hayata veda etti

Çocuk felci nedeniyle ömrünün büyük bölümünü “demir akciğer” adı verilen solunum cihazına bağlı geçiren Martha Ann Lillard, 78 yaşında yaşam..
İsrail'den suikast! Şehit oldu
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Terör devleti İsrail'in Gazze'nin güneyinde düzenlediği kalleş saldırıda 1 Filistinli şehit oldu.

Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti

Bingöl Kiğı'de serinlemek için Peri Çayı’na giren lise öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23