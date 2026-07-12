Muğla'dan iyi haber geldi
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Hamursuz Tepesi'ndeki makilik bölgede başlayan alevler, karadan itfaiye ve arazözlerin, havadan ise üç helikopterin ortak çalışmasıyla başarıyla durduruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Hamursuz Tepesi'ndeki makilik bölgede başlayan alevler, karadan itfaiye ve arazözlerin, havadan ise üç helikopterin ortak çalışmasıyla başarıyla durduruldu.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı yandı.
Çıkış nedeni tespit edilemeyen ve araştırılan makilik ve zeytinlik alandaki yangına, karadan çok sayıda itfaiye ekibi, 5 arazöz, 1 su tankeri ve havadan 3 helikopter müdahale etti.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan sahada soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar görürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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