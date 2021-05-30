Yalan makinası nedir? Yalan makinası nasıl çalışır?

Temel olarak yalan söyleyen insanın vücudundaki fizyolojik değişimleri ölçerek çalışır. Backster etkisini de keşfetmiş olan Cleve Backster tarafından icat edilmiştir. Özellikle Amerika'da büyük ölçüde kullanım alanı bulmuş, bir dönem adli delil olarak bile değerlendirilmiş, daha sonraları tarafsız uzmanların görüşleri doğrultusunda şüpheyle yaklaşılmıştır.

Yalan makinesi nasıl çalışır?

Yalan makinesi, solunum hızı, kan basıncı, nabız hızı ve terlemeyi kaydeder. Daha karmaşık makineler beynin manyetik rezonans görüntülemesini (MRI) ele alır. İlgisiz, tanısal ve alakalı sorulara verilen fizyolojik tepkiler yalanları tanımlamak için karşılaştırılır. Sorular iki ila üç kez tekrarlanabilir.

Yalan makinası nasıl çalışır?

Yalan makinesi, daha önce de ifade edildiği gibi aslında yalan dedektörü olarak bilinmektedir. Bir diğer ismi ise poligraf olarak belirlenmiş durumdadır. Poligraf, bir kişinin belirli sensörler ile vücut analizini gerçekleştiren ve bu analizler doğrultusunda verdiği cevapların doğruya ya da yanlışa yakın olup olmadığını anlamak için kullanılan bir teknoloji ürünüdür. Her ne kadar insanları aldatmak her ne kadar kolay olsa da yalan makineleri yani lie detector cihazları için bu durum geçerli değildir. Poligraf cihazı belirli sorular karşısında kişinin nasıl cevap verdiğini izlemek ve yalan söyleyip söylemediğini anlamak için kullanılıyor.

Yalan makinesi fiyatı nedir?

Yalan makinesi kullanan ülkeler arasında, şu an için bilinen iki ülke bulunmaktadır ve bu ülkeler Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralanmaktadır. Dolayısıyla yalan makinesi satışları da sadece bu iki ülkede yapılmaktadır. Yalan makinesi sadece belirli kurumlar ve kişiler tarafından kullanılabileceği için, poligaf satın almak herkes için mümkün değildir. Bununla birlikte sadece poligraf satın almak da yeterli olmayacaktır. Zira hem yalan makinesinin kullanımı hem de elde edilecek olan verilerin analiz edilmesi, belirli bir uzmanlık gerektirmektedir. Rusya’dan elde edilen bilgilere göre yalan makinesi fiyatı yani poligraf fiyatı, yaklaşık olarak 10 bin dolar seviyesinde yer almaktadır.