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Medya 'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu
Medya

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, eski bir fotoğrafı verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diye servis etti. İzleyicisini ‘aptal’ yerine koyan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:31:00 - 2020-12-08 12:33:53

 yeniakit.com.tr 

Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren CHP’nin medyası da her gün bir yalan ile ortaya çıkıyor.

Halkı ‘bir şey anlamaz’ yerine koyan CHP zihniyetinin sözcülüğünü yapan solak medyada ‘yalan’ haber yapmaktan imtina etmiyor.

‘Tarafsız’ gazetecilik palavralarıyla bilinen ancak Kanal D’den kovulduktan sonra soluğu CHP’nin yayın organı Halk TV’de alan İrfan Değirmenci pes dedirten bir iftirada bulundu.

2013 yılında çekilmiş bir halk ekmek kuyruğunu ekrana yansıtan Değirmenci, olayı yeni olmuş gibi servis etti.

Seri yalan makinası

Eski bir halk ekmek kuyruğunu verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diyerek izleyicisini ‘aptal’ yerine koyan Değirmenci’nin yüzü kızarmadan seri yalan söyleyebilmesi ‘bu kadar da olmaz’ yorumlarına neden oldu.

'Mesleği bırak' çağrısı

İktidarı eleştirmek adına ‘yalan’ uyduran Değirmenci’ye sosyal medyada “Gazetecilik onurun varsa istifa et” çağrıları yapıldı.

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Yorumlar

tugay

eee haksız da sayılmaz öyle bir kitle ki ne kitlersen kitle yiyor bunlarda haklı at yalanı nasılsa inanan çokkk
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