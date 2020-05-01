Yalan haberi 'özgürlük' diye savunan paçavraya çarpıcı soru: 'Eşini döven İsmail Küçükkaya’yı niye haber yapmadın?'

Cumhuriyet paçavrası, bir süre önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye kaçak inşaat yaptırdığına yönelik asılsız bir habere yer imza attı, üstelik bu yalan haberde kullanılan içerik ve görseller vasıtasıyla büyük bir mahremiyet skandalına da imza attı.

Haber içeriğinde Altun’un evinin açık adresine ve görüntülerine de net bir şekilde yer veren paçavra, İletişim Başkanı ve ailesini aleni bir şekilde hedef gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet paçavrası hakkında Altun ile ilgili hedef gösterici nitelikte yaptığı haberler nedeniyle soruşturma başlattı.

'Özgür basın' argümanına sığındılar

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet gazetesi ve bu gazetenin yayın çizgisinde faaliyetlerini sürdüren birçok medya kuruluşu, ortalığı yangın yerine çevirdi, 'özgür basının susturulduğu' argümanını ortaya koyarak, Cumhuriyet paçavrasının skandal haberini aklama girişimine başladı.

İsmail Küçükkaya arka çıktı

Bu isimlerden biri olan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da sabah saatlerinde yayınlanan programında ilgili haberi nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan dört Cumhuriyet gazetesi çalışanını mağdur durumda gösterirken, hedef göstererek yapılan yalan haber nedeniyle açılan soruşturmayı “basın özgürlüğünün ihlali” şeklinde değerlendirdi.

Küçükkaya-Cumhuriyet dayanışması

Cumhuriyet ve Küçükkaya arasındaki bu dayanışma 24 TV’e yayınlanan Günün Manşeti isimli programda masaya yatırıldı. Program sunucusu Murat Çiçek’in Hikmet Genç ile birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiği programda Çiçek, Cumhuriyet paçavrasının Fahrettin Altun haberleriyle ilgili ikiyüzlüğünü ortaya koyan çok önemli tespitlerde bulundu. İşte Murat Çiçek’in o sözleri:

'Küçükkaya'yı niye haber yapmadınız?'

“Madem birisinin mahremine girmek sorun değil ve gazetecilik yapmak için bunları yapabiliyorsunuz, İsmail Küçükkaya’nın eşi boşanma sırasında 'İsmail Küçükkaya beni darp etti. Yüzüme vurdu. Hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladı. Ünümden, tanınırlılığımdan çekinmesem gırtlağına sarılıp seni daha fazla döverdim' diyen bir eşi vardı. Eda Hanım… Cumhuriyet Gazetesi madem gazetecilik yapıyor, Fahrettin Altun’un evini, adres bilgisi vererek röntgenliyor, İsmail Küçükkaya gibi meşhur bir gazetecinin eşini dövmesini ya da karısını dövdüğü iddiasını niye haber yapmıyor? Çünkü Cumhuriyet meselenin ucunda Türkiye’ye zarar vermek varsa haber yapar.”