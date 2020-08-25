Yalan haberden sıkılan Portakal kendini doğaya saldı

Provokatif ve yalan haberleri ile bilinen FOX TV Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Fatih Portakal dün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıklamıştı. Portakal, 10 yıl sonra koltuğunu 'emekli oluyorum' diyerek bıraktı.

İstifası sosyal medyada gündem olan Portakal’ın yerine elçuk Tepeli’nin geleceği belirtiliyor.

Dünkü istifa açıklamasında "Toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" ifadelerini de kullanan Portakal bu sabah da sosyal medya hesabından güneşin doğuşunun fotoğrafını paylaştı. Fatih Portakal, fotoğrafa "Hoşgeldin yeni gün..." notunu düştü.

İşte Portakal'ın istifa sonrası yaptığı o ilk paylaşım;