‘Yalan’ dedikleri araç için şimdi de böyle kıvırdılar! Rezil Sözcü’den yeni rezillik

Zamanında, "İtalya'da 2-3 tane yapıp getirmişler, gerçekte Togg diye bir araç yok" diye yalan haberlere imza atan Sözcü paçavrası, Togg seri üretime geçtikten ve trafiğe çıktıktan sonra özür dilemek yerine, "Millet aç, onlar Togg" diyerek yine AK Parti hükümetini lekelemeye kalktı.

Sözcü'nün rezil manşeti Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Araba Alman olunca millet tok oluyor ama bakanlarımız yerli üretim araca binince "millet aç onlar Togg" oluyor. Böyle bir karartma var. Tabi Sözcü'nün sahibi İsviçreli bir şirket olunca, onlar kendi menfaatlerini düşünecek, İsviçre'nin menfaatini düşünecekler. Sonra ikinci planda da Avrupa'nın menfaatini düşünecekler.