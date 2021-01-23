Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu
Türkiye'yi ve AK Parti hükümetini itibarsızlaştırmak için fırsat kollayan ODA TV, son hamlesinde yine başarısız oldu. Yalan haberler üretmeyi görev edinen karanlık ODA, Serdar Ortaç'ın verdiği bir röportajda, “Devlet bankası kredi borcumu 8 ay erteledi” sözlerini "Paran böyle harcanıyor Türkiye" başlığıyla vererek paraların sanki Serdar Ortaç’a hibe edildiği algısı yaptı.
Serdar Ortaç’ın Posta gazetesine verdiği röportaj karanlık Oda TV için yalan malzemesi oldu.
Röportajda, kumar bataklığına düştüğü ifade edilen ve kumar borçları dolayısıyla neredeyse geçinemeyecek durumda olan Ortaç’a, “Gelelim neden bir türlü paranızı doğru yönetemediğinize” ifadeleriyle son dönemde ortaya acıkan borçları soruldu. Bunun üzerine Ortaç, "Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası “Sen, Serdar Ortaç’sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...” diyerek borcumu sekiz ay erteledi." dedi.
Karanlık Oda manipülasyonu
Ancak Türkiye Cumhuriyet'i devletini ve şuan yönetiminde olan AK Parti hükümetini eleştirmek için bir şey bulamadıkça artık manipülasyon dolu yalan haberler üretmeyi kendine görev edinen Oda TV, Ortaç’ın ‘Borcum 8 ay ertelendi” sözlerini çarpıttı. Borçların ertelenmesini ‘hibe’ olarak aktaran yalan makinesi Oda TV, haberi “Paran böyle harcanıyor Türkiye” başlığıyla servis etti.