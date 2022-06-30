Nihat Nasır Diriliş Postası'ndaki bugünkü 'Yalan atıyorsun Pervin Buldan!' başlıklı köşe yazısında CHP-hHP ittifakını arşivlerden çıakrdığı belgelerle tekrar görmeyen gözlere- kafalara çaktı. İşte o yazı:

Geçenlerde HDP’nin (yani PKK’nın) Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan’ın, eski bir sosyal medya paylaşımı önüme düştü.

Terörist başı Cemil Bayık’la çekilen fotoğrafını paylaşan Buldan, gülücük işaret eşliğinde şöyle diyor:

“Bir Kandil fotosu da benden olsun.”

Bu paylaşım bana, Gara’da 13 canımızın şehit edilmesi hadisesi üzerine (Şubat 2021), bir TV programında Bayan Buldan’ın söylediklerini hatırlattı.

Aynen şöyle diyordu:

“Çok açık bir şekilde söylüyorum ki, bizim PKK ile bir ilişkimiz ve irtibatımız yoktur!”

Gündüz gözüyle ve böylesine rahatlıkla yalan söyleyebilmek bir maharet olsa gerek.

Kendi paylaştığı fotoğrafı, HDP’lilerin Kandil’de teröristlerle güle eğlene çektikleri fotoğrafları ve videoları bir kenara koyarak şu hatırlatmayı yapmak isterim.

Ezgi Başaran isimli bir gazetecinin, PKK elbaşı Apo ile yapılan görüşmelerde bizzat tanıklık ettiği, Radikal Gazetesinde yayınlanan ve sonradan “İmralı Notları” ismiyle kitaplaştırdığı tanıklıktan bir bölüm aynen şöyle idi.

Tarih: 26 Nisan 2014

Katılımcılar: Devlet yetkilisi, Pervin Buldan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan.

(Not: Mart 2014 yerel seçimlerin sonuçları değerlendiriliyor, HDP’nin başarısız olduğu il ve ilçeler üzerinden geçiliyor. –eb)

İdris Baluken: Bizden kaynaklı bazı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

Öcalan: Kim belirledi bunları?

Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.

Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonu? Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

Sırrı S.: Kandil belirledi.

Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

Pervin Buldan: Hayır, Parti Meclisi’nde ya da MYK’da belirlenmedi.

Evet, aslında konuşma daha uzun fakat bize bu kadarı yeter.

Başta Bayan Pervin olmak üzere HDP’lilerin büyük bir yüzsüzlükle ve pişkinlikle yaptıkları inkâr kelimenin tam manasıyla trajikomiktir.

Bu muhavereden de açıkça görüldüğü üzere Kandil, yani PKK’nın idare merkezi, HDP’nin bütün adayları ile birlikte yöneticilerini de belirlemekte ve onları da yine, kayıtlara ‘eli silahlı terörist’ olarak geçmiş kimseler üzerinden denetlemektedir.

Meselenin lamı cimi yoktur!

HDP Kandil’in emrindedir, emir eri gibidir!

HDP resmen ve alenen PKK’dır!

Yahut PKK, resmen ve alenen HDP’dir!

Bugün, anılan isimlerin, bunu görmezden gelmesi yahut bunlara CHP ve İYİ-P tarafından meşruiyet sağlanması çabaları, bu hakikati asla değiştiremeyecektir!

CHP’nin de İYİ-P’nin de, diğer küsurat partilerin de ve bunları destekleyen bilcümle besleme medyanın da eline kan bulaşmıştır ve destekleri nedeniyle de PKK’nın bütün günahlarında hepsinin kendi göre payları bulunmaktadır!

Başını Amerika’nın şahsında Joe Biden’ın çektiği bu konsorsiyumun yegâne hedefi Türkiye ve Türkiye’nin temsil ettiği değerler ile ümmetin ta kendisidir!