Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki hakkında flaş karar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği ileri sürülen ve adının Yakup Tilki olduğu iddia edilen kişi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Alevilere küfürler etti. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, bahse konu kişinin adresini tespit ederek gözaltına aldı.

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T'nin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Yakup Tilki tutuklandı mı?

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında, Alevi vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan Yakup Tilki'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Yakup Tilki, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.