Yaktığı ateşinde kavruluyor! İsrail karıştı, hükümetten peş peşe çağrılar

Gazze’de masumların evlerini yangın yerine çeviren siyonist İsrail şimdi yaktığı ateşte kavrulmaya başladı. Esir takası için Netanyahu hükümetine baskı yapan göstericiler, Başbakan Netanyahu’nun istifasını istemeye başladı. İşçi sendikaları da genel grev kararı alırken İsrail, ekonominin bozulmasıyla karşı karşıya kaldı.

Grevin engellenmesi için acil çağrı!

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başsavcıdan, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine Gazze Şeridi'nde halen Hamas tarafından tutulan İsrailli rehinelerin iadesi için baskı yapmak amacıyla bugün yapılması planlanan grevi engellemek için mahkemelere acil başvuruda bulunmasını istedi.

Şarku’l Avsat’ın Reuters’tan aktardığı habere göre İsrail Maliye Bakanı, grevin ‘hiç bir yasal dayanağı olmadığını ve sadece devlet güvenliğiyle ilgili önemli politika kararlarını olumsuz etkilemeyi amaçladığını’ söyledi.

Smotrich, geniş çaplı bir grevin büyük ekonomik yansımaları olacağını ve bu yansımaların savaş zamanında gereksiz ekonomik zarara yol açacağını vurguladı.

İsrail'in en büyük işçi sendikasının başkanı, İsrailli rehinelerin iadesi için hükümete baskı yapmak üzere bugün genel grev çağrısında bulundu. Bunun üzerine binlerce protestocu da aynı taleple sokaklara döküldü.

