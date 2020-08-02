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Dünya

Yaklaşan savaş gemileri Hafter’in maşasını panikletti! Gelişme sonrası Rusya’nın Türkiye planı belli oldu

Darbeci Hafter’e bağlı Libya Ordusu Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari, Libya karasularına yaklaşan savaş gemileriyle ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan gelişmeye ilişkin Libya konusunda Rusya tarafından Türkiye ile ilgili atılacak adım açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:59:00 - 2020-08-02 13:23:30
Yaklaşan savaş gemileri Hafter’in maşasını panikletti! Gelişme sonrası Rusya’nın Türkiye planı belli oldu

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Tümgeneral Ahmed Al-Mismari Cumartesi günü yaptığı açıklamada, gemileri veya uçakları karasularına veya Libya hava sahasına yaklaşan ülkelerle koordine edinilmesi gerektiğini duyurdu.

El-Mismari Facebook'taki bir gönderide şunları söyledi: Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın iletişimini takiben, gemileri veya uçakları bölgesel sulara veya Libya hava sahasına yaklaşan ülkelerle çarpışmayı önlemek için önceden koordinasyon sağlanmalı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü, Moskova ile Ankara arasında Libya konusunda yeni bir toplantı yapılacağı ve orada askeri kuvvetlerin konuşlandırılacağı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Medya ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Alexei Zaitsev tarafından yapılan açıklamada, “Türk ve Rus diplomatlarla Libya ile ilgili yeni bir toplantı yakın gelecekte Moskova'da yapılacak. En önemli konular ateşkes ve savaş.”

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