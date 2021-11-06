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Dünya Yakıt tankeri faciası! 92 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Yakıt tankeri faciası! 92 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika'da yer alan Sierra Leone'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ölenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 15:03:00 - 2021-11-06 15:08:40
Yakıt tankeri faciası! 92 kişi hayatını kaybetti

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.

Bölgedeki Connaught Hastanesi'nden morg personeli Foday Musa, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 92 cesedin getirildiğini belirtti.

Musa, yaklaşık 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.

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