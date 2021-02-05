Yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği “Alfa” ile yapılan aramalarda, yakıt deposuna kola şişeleri ile zulalanmış 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler tarafından uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen otomobil takibe alındı. Otomobil, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Aramalarda koltukların alt kısmında bulunan yakıt tankında zulalanmış halde 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.