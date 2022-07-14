Yakışmıyor hocam size bu! Cübbeli’den 2 sene sonra aynı terane

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, vehhabiler üzerinden iç savaş söylemlerini yine gündeme getirmeye başladı.

Anlamsız şekilde gerginlik çıkarıp başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere devletin kurumlarını hedef alan Cübbeli Ahmet Hoca’nın yine kulağına birileri üfledi. Hoca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Diyanet’in kontrolü kaybettiğini savunarak vehhabilerin Türkiye’de örgütlendiğini söyledi.

Sakarya'da bir camide Kuveytli Osman El Hamis’in namaz kıldırıp vaaz vermesiyle ilgili konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, “Diyânet'i, vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır” dedi.

Sözlerine şöyle devam etti:

“Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyânet'i uyarıyoruz. Hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer câmiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vehhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız" diyen Ünlü, "Diyânet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık i'tikâdlı vehhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihrâc etmeli ve câmiileri de mutlakâ kontrol altına almalıdır.”

“Sonuç olarak; Osmân el-Hamîs ve Mahmûd el-Hasenât gibi adamların Türkiye'ye giriş çıkışları âcilen iptâl edilmelidir. Şahıslar hakkında isimleri çoğaltabiliriz. Bu adamların sayın cumhurbaşkanımızı methetmeleri ve devletimize sâhip çıkar gibi görünüp Türk bayraklı paylaşımlar yapmaları bizi aldatmamalıdır. Çünkü biz onların Arapça konuştukları diğer videolarında mâturîdîlere, bizim bütün Türk halkının müslümanlarına kâfir dediklerini görüyor ve biliyoruz. Bunlar şu anda kendilerine yer edinmeyi hedefliyorlar, daha sonra da câmiilerde bu kadar kalabalık toplayan bu kişilerin insanlarda büyük etkisi olduğu için onları sokağa dökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tabii böylesi tahrîklerden Arap kardeşlerimiz daha ziyâde etkilenip memlekette iç karışıklığa sebebiyet vereceklerdir. Bundan dolayı devlet büyüklerimizi uyarıyoruz.”

2 sene önceki söylemleri akıllarda

Cübbeli Ahmet Hoca, 2 sene önce de vehhabiler üzerinden bir plan olduğunu iddia ederek, “Silahlanma işine dikkat edilsin. 2 bin tane selefi dernek silahlanıyor. O taraftan şia tarafı. Bu çatışmalar Suriye'de yaşanan şeyler. Burada Doğu bölgelerinde zaten HDP-PKK altyapısı da var” demişti.

Bu sözleri nedeniyle ifadeye çağrılmış ve bildiklerini anlatması istenmişti.

İfadeye giden Hoca, kendisinin bir bilgisi olmadığını, ona böyle bilgiler verildiğini söylemişti.

Türkiye’de birileri sürekli mezhep savaşı çıkarmaya çalışırken, kamuoyunca etkisi olan Ahmet Hoca’nın teyitsiz bilgilerle sürekli mezhep tartışmalarını kaşıması ve, “Silahlanma, iç savaş” gibi söylemlerde bulunması tepkilere neden oluyor.