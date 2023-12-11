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Siyaset Yakında mutfağa da girse şaşırmayın! 73 bin lira maaş alan Özgür Özel'den edebiyat
Siyaset

Yakında mutfağa da girse şaşırmayın! 73 bin lira maaş alan Özgür Özel'den edebiyat

Yeniakit Publisher
2023-12-11 16:22:00 - 2023-12-11 16:24:06
Yakında mutfağa da girse şaşırmayın! 73 bin lira maaş alan Özgür Özel'den edebiyat

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, mütevazilik oyununda koltuğu kendisinden devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu solladı.

Seçime giden süreçte Cumhurbaşkanı olma hırsıyla "helalleşme" de dahil tüm yolları deneyen Kemal Kılıçdaroğlu evinin mutfağında videolar kaydederek, mütevazi rolü oynayıp halktan biri gibi görünmeye çalışıyordu.

73 bin lira milletvekilliği maaşı alan Özgür Özel ise işi bir adım öteye taşıyarak, Ankara'da evi olmadığını misafirhanede kaldığını söyledi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin yöneticilerini kabul eden Özel, "İlk vekil olduğumdan bu yana misafirhanede kalıyorum. Hala Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ile aynı misafirhanede kalıyorum. Genel başkan seçilince misafirhanenin girişine güvenlik kulübesi koymak istediler. Gerek olmadığını söyledim." dedi.

Özgür Özel için "Yakında mutfağa da girerse şaşırmayın" yorumları yapıldı.
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