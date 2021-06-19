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Yaşam Yakında güneş ay tutulması oldu mu?
Yaşam

Yakında güneş ay tutulması oldu mu?

Güneş tutulması depremleri etkiler mi? İstanbul Kartal’da meydana gelen depremin ardından pek çok kişi ‘Tutulmalar depremleri etkiler mi?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yakın zamanda ay tutulması oldu mu? Ay tutulması olunca depremde mi olur?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 16:44:00 -
Yakında güneş ay tutulması oldu mu?

AFAD verilerine göre 3.9, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise İstanbul’da 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Kartal olduğu belirtilen deprem Avrupa yakasında da hissedildi. Yaşanan bu depremin ardından vatandaşlar yakın zamanda ay ya da güneş tutulmasının olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, güneş ve ay tutulması depremlerle ilgili mi?

Yakında güneş ay tutulması oldu mu?

Güneş ve ay tutulmalarının depremlerle ilgili olup olmadığı sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor. Bu konuda pek çok uzmanın görüşü bulunuyor. Bazı uzmanlar bunun tamamen tesadüf olduğunu kimisi ise tutulmanın magma tabakasında gelgitlere yol açtığını ve depremleri etkileyebileceğini ifade ediyor.

Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş yıllar önce verdiği bir röportajda konu hakkında “Güneş tutulmasının ve Ay tutulmasının depremlerle hiçbir alakası yok. Bu tutulmalar Ay’ın, ve Güneş’in Dünya’ya belirli konumundan kaynaklanıyor ve depremlerin üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor” ifadelerini kullanmıştı.

'2021 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bu yıl 2 Güneş tutulması ve 2 Ay tutulması yaşanacak. Ancak bu yılki dört tutulma da Türkiye'den izlenemeyecek. Ayrıca geçen yıllarda olduğu gibi 2021'de de 8 gök taşı yağmuru gerçekleşecek.

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

2021 yılındaki gök taşı yağmurlarının gerçekleşeceği tarihler ve saatte görülebilecek sayıları ise şöyle:

Quadrantid (Dörtlük), 2-3 Ocak, 40 adet

Lyrid (Çalgı), 22-23 Nisan, 20 adet

Eta Aquarid (Eta Kova), 5-6 Mayıs, 60 adet

Delta Aquarid (Delta Kova), 27-28 Temmuz, 20 adet

Perseid (Kahraman), 12-13 Ağustos, 60 adet

Orionid (Avcı), 20-21 Ekim, 20 adet

Leonid (Aslan), 17-18 Kasım, 15 adet

Geminid (İkizler) 13-14 Aralık, 120 adet

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