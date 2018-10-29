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Yakın zamana ait… Şömine şüphesi

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, cesedin nerede olduğunu araştıran polis, her detayı inceliyor. Polisin Konsolosluk Rezidansı’nı incelerken şöminenin bacasından ve şömineden örnekler alındığı öğrenildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:03
Yakın zamana ait… Şömine şüphesi

Türkiye’de, 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında 15 kişilik suikast timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi yetkililer cinayeti itiraf etti. Soruşturma ile ilgili en büyük soru olan Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna ise henüz yanıt bulunamadı. Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın cesedinin yerli bir işbirlikçiye verilerek ortadan kaldırıldığını açıklamasına rağmen polis ve istihbarat birimleri Kaşıkçı’nın cesedinin Rezidanstan dışarı çıkartılmadığı üzerinde duruyor.

Şömine kaşıkçı için mi yandı?



Polis, olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra Suudi yetkililerin izin vermesi üzerine başkonsolosluk binasında ve konsolosluk rezidansında arama yapabilmişti. Eldeki verilere göre Başkonsolos Uteybi’nin odasına girme olasılığı yüksek olan Cemal Kaşıkçı’nın burada öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak Başkonsolos’un odasında parmak izi dahi bulunamaması, cinayetten sonra ortamın adli tıp uzmanınca detaylı şekilde temizlendiğini gösteriyor. Kamera görüntülerinde 6 araçlık şüpheli araç konvoyunun 15.10 sıralarında Konsolosluk Rezidansı’na gitmesi nedeniyle polis, Kaşıkçı’nın bu konvoydaki Vito araçla rezidans binasına taşındığını değerlendiriyor. Sonraki süreçte de rezidansa giren çıkan araçları takip eden polis ekipleri Kaşıkçı’nın cesedinin rezidans binasında ortadan kaldırıldığı üzerinde duruyor.

Gazete Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; Bu şüphe üzerine polis, rezidansta arama izini verilmeyen kuyu haricinde tüm detayları titizlikle inceledi. Bu detaylardan birinin de rezidansta bulunan şömine olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde şömine bacasındaki islenmenin yakın zamanda olduğu belirlendi.

Şöminenin ise tamamen temizlenmiş olduğunun görülmesi üzerine polis durumdan şüphelenerek bacadan ve şömineden örnekler aldı. Örnekler incelenmek üzeri kriminal laboratuvara gönderildi.

Telefonu kilitlendi


Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de konsolosluk binasına girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz’e teslim ettiği Apple IPhone telefonu ve bilgisayarı da polis tarafından inceleniyor. Ancak Kaşıkçı’nın iPhone telefonunun şifresinin hatalı girilmesi nedeniyle kendini kilitlediği ve incelenemediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 07:03
  1. cemal kaşıkçı
  2. konsolosluk
  3. şömine
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