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Aktüel Yakın bunların ehliyetini! Otobanın ortasında skandal hareket
Aktüel

Yakın bunların ehliyetini! Otobanın ortasında skandal hareket

TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir minibüsün sürücüsü seyir halindeyken direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Yolcu koltuğundaki kişi direksiyonun başına geçti. Seyir halindeki minibüste yapılan tehlikeli sürücü değişikliği, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 17:26:00 -

TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne ilerleyen bir minibüste yaşanan olayda, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi bir anda direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi, şoförün boş bıraktığı koltuğa oturarak direksiyonun başına geçti.

Minibüste bulunan başka bir kişi ise o tehlikeli anları cep telefonu ile kayda aldı.

Görüntülerde, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi direksiyonu bırakıp koltuğundan kalkıyor. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi şoför koltuğuna oturarak direksiyonun başına geçiyor.

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